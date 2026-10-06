Россиянка 16 лет живет в страхе из-за угрожающего ей убийством сталкера

06 октября 2026, 19:01

Baza: в Уфе сталкер 16 лет преследовал девушку и проник в ее квартиру

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Житель Уфы 16 лет преследует свою школьную любовь. Как пишет телеграм-канал Baza, дело дошло до проникновения в квартиру и угроз убийством.