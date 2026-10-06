Россиянка 16 лет живет в страхе из-за угрожающего ей убийством сталкера
Житель Уфы 16 лет преследует свою школьную любовь. Как пишет телеграм-канал Baza, дело дошло до проникновения в квартиру и угроз убийством.
Все началось в 2010 году. Девушка согласилась сходить в кино с одноклассником Ефимом, а тот счел это настоящим свиданием и начал ее преследовать. Сначала он дарил подарки, а затем перешел к слежке и странным посланиям. Шли годы — девушка окончила институт, вышла замуж и родила детей, но преследователь не отступал: он был уверен, что никакой семьи у нее нет.
Чтобы доказать свою правоту, мужчина проник в ее квартиру и, угрожая убийством, заставил показать свидетельство о браке и документы на детей, после чего разорвал бумаги. Испугавшаяся за свою жизнь, девушка была вынуждена бежать из собственного дома.
Как отмечается, в отношении сталкера возбудили несколько уголовных дел. Однако до суда он находится на свободе.
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