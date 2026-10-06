Телеведущая получила пожизненное за убийство матери

06 октября 2026, 09:47

В США экс-телеведущую Мок приговорили к пожизненному сроку за убийство матери

Фото: iStock/Nastco

Бывшей американской телеведущей Ангелинн Мок назначили пожизненное заключение за убийство 80-летней матери Анитой Аверс. Об этом сообщает портал 12news.