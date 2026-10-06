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Телеведущая получила пожизненное за убийство матери

В США экс-телеведущую Мок приговорили к пожизненному сроку за убийство матери
Фото: iStock/Nastco

Бывшей американской телеведущей Ангелинн Мок назначили пожизненное заключение за убийство 80-летней матери Анитой Аверс. Об этом сообщает портал 12news.



Такое решение вынес суд округа Седжуик, штат Канзас. Осужденная будет отбывать срок без права на УДО в течение 25 лет. Наказание назначили после того, как в августе фигурантку признали виновной.

Как сообщал журнал People, полиция нашла Аверс с ножевыми ранениями у нее дома после празднования Хэллоуина осенью 2025 года, а вскоре задержала ее дочь. Сначала Мок утверждала, что мать взяла кухонный нож и напала на нее, из-за чего ей пришлось защищаться, однако позднее она признала вину по одному из пунктов обвинения.

Отчим ведущей рассказывал, что у нее диагностировали биполярное расстройство, а позже у женщины выявили шизоаффективное расстройство. По данным издания, она также говорила, что ее мать является дьяволом.

Лидия Пономарева

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