Спецпроект Baza «Голубая орхидея»: как бывший советский активист создал подпольную сеть детской порнографии

08 июня 2026, 18:36

Baza рассказала об операции 90-х по борьбе с детской порнографией

Фото: istockphoto/Yingko

Спецпроект «Голубая орхидея», посвященный международной операции спецслужб конца 1990-х — начала 2000-х годов, ликвидировавшей одну из крупнейших в России сетей по производству и распространению материалов с насилием над несовершеннолетними, представила редакция Baza. Авторы проследили, как рынок запрещенного контента трансформировался в цифровую эпоху — с развитием даркнета, вебкам-индустрии и технологий нейросетей.