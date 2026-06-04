В России оправдали самого пожилого обвиняемого по делу о педофилии
В России суд оправдал самого пожилого обвиняемого по делу о педофилии. Как сообщает Telegram-канал Baza, 91-летний пенсионер из Краснодарского края провёл почти год под следствием, пережил допросы, обыски и смерть своего адвоката.
Несколько девочек-подростков заявили, что пожилой мужчина неоднократно мастурбировал на улице в их присутствии. Сам пенсионер сначала не понял суть обвинений, а затем объяснил свои действия желанием справить нужду.
У подсудимого диагностировали проблемы с мочевым пузырем: каждые полчаса он вынужден справлять нужду. Кроме того, у него серьёзные нарушения зрения, что исключает умышленное совершение непристойных действий перед детьми. Адвокат выстраивал на этих фактах защиту, но скончался в ходе расследования. Суд вынес оправдательный приговор.
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