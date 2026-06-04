В России оправдали самого пожилого обвиняемого по делу о педофилии

04 июня 2026, 18:45

Суд оправдал 91-летнего жителя Краснодарского края по делу о педофилии

Фото: Istock/Akintevs

В России суд оправдал самого пожилого обвиняемого по делу о педофилии. Как сообщает Telegram-канал Baza, 91-летний пенсионер из Краснодарского края провёл почти год под следствием, пережил допросы, обыски и смерть своего адвоката.