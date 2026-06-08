Педофил пять лет насиловал малолетнюю падчерицу в Хабаровском крае
В Хабаровском крае осудили мужчину, который пять лет насиловал свою падчерицу. Его отправят на принудительное психиатрическое лечение, передает Telegram-канал Amur Mash.
Согласно материалу, 40-летний отчим начал приставать к девочке с сентября 2020 года. В то время девочка только-только достигла школьного возраста. Перед надругательствами он приводил ребёнка в беспомощное состояние, а когда та пыталась обратиться за помощью, то угрожал свести счеты с жизнью. Судебно-медицинская экспертиза выявила у мужчины ментальное расстройство — педофилию.
Суд приговорил злоумышленника к 24 годам колонии строгого режима и обязал выплатить пострадавшей 1,5 миллиона рублей компенсации. Кроме того, осуждённый пройдёт принудительное психиатрическое лечение.
Ранее «Радио 1» передавало, что житель Великобритании получил по почте журнал о воспитании детей с опозданием на 19 лет. «Новый выпуск» оказался в почтовом ящике пятого июня, и для мужчины он оказался бесполезен — его сын и дочь уже поступили в университет.
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