Бывший советский десантник остановил свадьбу 9-летней девочки с британцем в Париже
Свадьбу 39-летнего британца с девятилетней украинской девочкой остановил бывший советский десантник по имени Виталийс. Об этом пишет издание The Mirror. По данным СМИ, «церемония» должна была состояться в Диснейленде.
Как указали журналисты The Guardian, организатором мероприятия был некий гражданин Великобритании Джеки Джадж, которого в свое время судили за сексуальные преступления против малолетних. Мужчина потратил на организацию «церемонии» примерно 130 тысяч евро, нанял массовку и оркестр.
У 54-летнего латвийца была роль отца невесты, он думал, что ею будет мать ребенка и только за пять часов до свадьбы выяснил, что «невестой» будет девочка.
По утверждению Daily Mirror, экс-десантник тайно проник в Диснейленд и передал охраннику записку, в которой было сказано, что «Это не настоящая свадьба. Девочке девять лет!». Британца Джаджа уже арестовали, обвинив в краже личных данных и отмывании денег.
Читайте также: