Бывший советский десантник остановил свадьбу 9-летней девочки с британцем в Париже

04 июля 2025, 20:48

The Mirror: бывший десантник сорвал свадьбу британца с девятилетней невестой

Фото: istockphoto/Diego Martin Lopez

Свадьбу 39-летнего британца с девятилетней украинской девочкой остановил бывший советский десантник по имени Виталийс. Об этом пишет издание The Mirror. По данным СМИ, «церемония» должна была состояться в Диснейленде.