В Сергиевом Посаде задержали подозреваемого в попытке зарезать ребёнка

04 июля 2025, 20:29

оригинал Фото: iStock / IPGGutenbergUKLtd

В Сергиевом Посаде по подозрению в покушении на убийство ребёнка задержан местный житель. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Московской области.







«Задержан местный житель 1990 года рождения. В ближайшее время мужчину доставят в следственный отдел, где следователи приступят к его допросу», – говорится в сообщении.