В Сергиевом Посаде задержали подозреваемого в попытке зарезать ребёнка
В Сергиевом Посаде по подозрению в покушении на убийство ребёнка задержан местный житель. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Московской области.
«Задержан местный житель 1990 года рождения. В ближайшее время мужчину доставят в следственный отдел, где следователи приступят к его допросу», – говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что нападение произошло в пятницу вечером во дворе дома на Новоугличском шоссе. Мужчина подошёл сзади к девятилетнему мальчику, сидевшему на качелях, и ударил его ножом в шею. Пострадавший госпитализирован.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Подмосковья, сейчас ребёнок находится в состоянии средней тяжести,
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего. Сергиево-Посадская городская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования дела.