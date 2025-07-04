Mash: В Нальчике происходит стрельба
О стрельбе в Нальчике Кабардино-Балкарии сообщает Telegram-канал Mash. Обозреватели пишут, что оперативные службы уже выдвинулись на место.
«Предварительно, ранен полицейский. На место стягиваются экстренные службы», — сказано в публикации.Перед этим сообщалось о взрыве аккумулятора электросамоката в одной из абаканских квартир во время подзарядки. В результате происшествия мужчина получил ожоги 90% тела, его экстренно госпитализировали. Все произошло в доме по улице Торосова. Площадь возгорания составила 14 «квадратов». Медики борются за жизнь пострадавшего, который сейчас в реанимации.
Кроме того, стало известно о столкновении пассажирского поезда с грузовиком, перевозившим зерно в Ставрополье.