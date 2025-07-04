Шесть детей пострадали в ДТП из-за несовершеннолетнего водителя в Бийске
Шестеро подростков пострадали в ДТП в селе Фоминское города Бийска. Об этом сообщает телеграм-канал городской станции скорой медпомощи.
По предварительным данным, молодые люди катались по населенному пункту на легковом автомобиле, который один из них взял у родственника. Несовершеннолетний водитель не справился с управлением и влетел в забор. Пострадавших доставили в больницу с различными травмами.
Начальник полиции по Алтайскому краю Сергей Камышев поставил на контроль проверку по факту аварии. В настоящее время устанавливаются точные обстоятельства произошедшего.
Перед этим сообщалось, что экс-вратарь ЦСКА Аджем на автомобиле Lexus протаранил забор школы в Москве.
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