В Архангельской области осудили мужчину за осквернение символа воинской славы
В Архангельской области суд вынес приговор мужчине по делу об осквернении символа воинской славы России. Об этом сообщили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета.
Суд установил, что накануне Дня Победы мужчина разместил в социальной сети изображение Георгиевской ленты с нанесённой поверх нацистской символикой, изображением военного преступника и оскорбительным текстом. Фигурант признан виновным по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ — публичное осквернение символа воинской славы с использованием интернета.
На время следствия обвиняемый находился под стражей. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за пропаганду нацистской символики. Суд приговорил его к одному году и трём месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
