В Москве 16-летний студент колледжа поджёг колонку на АЗС
Столичные правоохранители задержали первокурсника колледжа по подозрению в поджоге автозаправочной станции на юго-востоке Москвы. Подробности сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В полицию поступила информация о возгорании на АЗС на Люблинской улице. Прибывшие на место полицейские установили, что неизвестный поджёг топливораздаточную колонку и скрылся. Пожар ликвидировали сотрудники МЧС России. В результате инцидента никто не пострадал.
Оперативники быстро установили личность подозреваемого. Им оказался 16-летний студент первого курса технологического колледжа. Правоохранители задержали и доставили подростка в территориальный отдел полиции. Следователи возбудили уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества.
