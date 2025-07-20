Пьяный водитель каршеринга насмерть сбил пешехода в Нижнем Новгороде

20 июля 2025, 19:54

Фото: Telegram @NiNoMVD

В Нижнем Новгороде пьяный водитель каршерингового автомобиля вылетел на тротуар и насмерть сбил пешехода, второму прохожему чудом удалось увернуться от машины. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.