Пьяный водитель каршеринга насмерть сбил пешехода в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде пьяный водитель каршерингового автомобиля вылетел на тротуар и насмерть сбил пешехода, второму прохожему чудом удалось увернуться от машины. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.
Смертельное ДТП произошло в воскресенье.
Водитель в состоянии алкогольного опьянения за рулём арендованного автомобиля Chery Tiggo совершил наезд на тротуар, где в этот момент находились два пешехода. Один из них успел избежать столкновения, однако второй мужчина 1990 года рождения скончался на месте от полученных травм. После этого машина влетела в дерево и жилой дом.
Водителя задержали сотрудники ГИБДД. Проводится проверка.
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