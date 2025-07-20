Массовое ДТП произошло на 45-м километре МКАД
Массовая авария произошла на 45-м километре МКАД. Как сообщили в Дептрансе, на месте сейчас работают экстренные службы. Уточняется, что инцидент произошел после пересечения с Ленинским проспектом на юго-западе столицы.
В Департаменте отметили, что движение в районе ДТП затруднено на 3,7 километра. Водителям порекомендовали искать альтернативные маршруты.
По информации «Яндекс-Карт» на 18:45, затор начинался за развязкой МКАД и улицы Профсоюзной в районе станции метро Тютчевская. По сообщениям пользователей, авария произошла в среднем ряду. Накануне столичный Дептранс сообщал об аварии на 107-м километре внешней стороны МКАД. Движение было затруднено на 1,3 километра.
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