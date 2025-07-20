Массовое ДТП произошло на 45-м километре МКАД

20 июля 2025, 20:32

Фото: istockphoto/Aleksei Andreev

Массовая авария произошла на 45-м километре МКАД. Как сообщили в Дептрансе, на месте сейчас работают экстренные службы. Уточняется, что инцидент произошел после пересечения с Ленинским проспектом на юго-западе столицы.