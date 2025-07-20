На Алтае при падении вертолета в озеро пострадали два человека

20 июля 2025, 17:56

Фото: iStock/camptoloma

Частный вертолет Robinson совершил жесткую посадку в акватории Телецкого озера в Реслублике Алтай. Инцидент произошел в ночное время неподалеку от села Иогач. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.