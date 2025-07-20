На Алтае при падении вертолета в озеро пострадали два человека
Частный вертолет Robinson совершил жесткую посадку в акватории Телецкого озера в Реслублике Алтай. Инцидент произошел в ночное время неподалеку от села Иогач. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
По предварительным данным, во время полета возникли технические неисправности, из-за чего воздушное судно начало терять высоту.
По данным Восточного межрегионального СУТ СК, пилот не справился с управлением, в связи с чем вертолет упал в воду и затонул. Два человека, который находились в этот момент на борту, получили травмы. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта. В настоящее время ведется расследование.
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