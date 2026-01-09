09 января 2026, 06:34

Mirror: бывший учитель из Великобритании насиловал детей прямо в школе

Фото: iStock/SB Arts Media

В Великобритании осудили 54‑летнего Энтони Редмонда по делу о сексуальных преступлениях против несовершеннолетних. Об этом сообщает The Mirror.