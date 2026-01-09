Бывший учитель из Великобритании насиловал детей прямо в школе
В Великобритании осудили 54‑летнего Энтони Редмонда по делу о сексуальных преступлениях против несовершеннолетних. Об этом сообщает The Mirror.
Мужчину, работавшего ранее учителем географии, признали виновным в изнасиловании двух школьниц.
Согласно материалам суда, противоправные действия осуждённый совершал в 2000‑х годах, когда он преподавал в одной из школ города Плимут. Преступления учитель совершал в своём доме, в отеле и даже на территории учебного заведения.
Несмотря на отрицание вины со стороны бывшего педагога, коллегия присяжных единогласно поддержала обвинение по всем пунктам.
Окончательное решение суда объявят 10 февраля. По действующему законодательству Редмонду может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
