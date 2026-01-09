Пьяный моряк зарезал сослуживца на Камчатке
В Олюторском заливе Берингова моря на борту рыболовного судна вспыхнул конфликт между членами экипажа, закончившийся убийством. Инцидент произошёл в новогоднюю ночь.
Как сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, 1 января моряки отмечали праздник, однако застолье переросло в ссору между двумя выпившими мужчинами. В ходе конфликта один из моряков нанёс другому удар ножом, от которого пострадавший скончался.
Правоохранительные органы оперативно задержали подозреваемого. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время следственные органы проводят необходимые процессуальные действия: устанавливают все обстоятельства происшествия, собирают и закрепляют доказательную базу. По факту убийства возбуждено уголовное дело.
Читайте также: