В Гондурасе чуть не подорвали оппозиционного политика
У здания Национального конгресса в Тегусигальпе произошло нападение на оппозиционного депутата парламента Гондураса Глэдис Аврору Лопез. Злоумышленники бросили взрывное устройство, которое сдетонировало в непосредственной близости от женщины.
Инцидент случился в момент, когда конгрессвумен давала интервью журналистам у входа в законодательное собрание. В результате взрыва Лопез повредила плечо, шею и ухо. Кадры с места происшествия опубликовали местные средства массовой информации.
После взрыва другие члены конгресса, которые также прибыли в здание Законодательного собрания, оперативно оказали пострадавшей первую помощь.
Лидеры оппозиции уже выступили с обвинениями, возложив ответственность за покушение на высокопоставленных политических деятелей страны.
