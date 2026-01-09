Мать-наркоманка забила сковородкой собственного ребёнка в США
7 января журнал People сообщил об аресте 24‑летней Кармен Аниты Дегрегг. Её подозревают в убийстве собственного годовалого ребёнка.
Днём ранее полицейские обнаружили младенца с тяжёлыми травмами. После задержания Дегрегг призналась, что избила ребёнка сковородкой. При этом как, выяснило расследование, на момент совершения преступления женщина находилась в состояние наркотического опьянения.
Ребёнка экстренно госпитализировали. Врачи предприняли реанимационные мероприятия, однако спасти его не удалось .
Подозреваемую заключили под стражу. Суд установил залог в размере 2 миллионов долларов. Первое судебное заседание по делу запланировано на 8 января.
Читайте также: