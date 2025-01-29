Бывший вице-президент Российского футбольного союза задержан за дачу взятки сотруднику спецслужб

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Бывшего вице-президента Российского футбольного союза Сергея Анохина задержали по подозрению в даче взятки сотруднику спецслужб. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По предварительной версии, он передал правоохранителю 50 миллионов рублей. Также задержали получателя денег.
Сергей Анохин начал карьеру в качестве футболиста. После он решил заняться бизнесом. С сентября 2020 по ноябрь 2021 года он возглавлял футбольный клуб «Химки». А затем стал чиновником в Российском футбольном союзе.
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