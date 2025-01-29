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Бывший вице-президент Российского футбольного союза задержан за дачу взятки сотруднику спецслужб

Бывшего вице-президента РФС Сергея Анохина задержали за дачу взятки
Фото: iStock/Oksana Kalinina

Фото: iStock/Oksana Kalinina

Бывшего вице-президента Российского футбольного союза Сергея Анохина задержали по подозрению в даче взятки сотруднику спецслужб. Об этом пишет Telegram-канал Mash.


По предварительной версии, он передал правоохранителю 50 миллионов рублей. Также задержали получателя денег.

Сергей Анохин начал карьеру в качестве футболиста. После он решил заняться бизнесом. С сентября 2020 по ноябрь 2021 года он возглавлял футбольный клуб «Химки». А затем стал чиновником в Российском футбольном союзе.

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Аферисты изобрели схему мошенничества с дубайским шоколадом
29 января 2025, 12:54

Фото: iStock / nicoletaionescu

Злоумышленники придумали схему мошенничества с дубайским шоколадом. Об этом предупредили в МВД.
«Аферисты создают фальшивые сайты с логотипами таких известных брендов, как Deliveroo и Fix Dessert Chocolatier. Благодаря этому они выманивают у россиян персональные данные, а порой и распространяют вредоносное программное обеспечение. Между тем некоторые из таких брендов и вовсе не имеют официального интернет-магазина», – указали в силовом ведомстве.
В этих ситуациях следует быть как можно внимательнее. Лучше всего посмотреть отзывы на независимых платформах, добавили в министерстве.

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Житель Москвы задушил любовницу во время сексуальных забав
29 января 2025, 12:33

Фото: istockphoto/somkku

Москвич случайно задушил свою любовницу во время нестандартных сексуальных игрищ. Полицейским 38-летний Сергей рассказал, что закрыл девушке рот, но не успел вовремя отпустить.
О происшествии рассказал телеграм-канал SHOT. Мужчина пригласил 29-летнюю Полину в свою квартиру в Дмитровском районе. Пара иногда практиковала БДСМ. Во время полового акта мужик вдруг заметил, что партнёрша как-то вяло реагирует на жёсткие ласки, затем она и вовсе обмякла. Он отпустил девушку, но было уже поздно.

Сергей запаниковал. Сначала он вынес подругу на лестничную клетку, но потом одумался и вызвал экстренные службы. Спецаилисты нашли жертву на лестничной площадке, но реанимировать уже не смогли. К тому моменту Полина была мертва. На теле также обнаружили синяк под глазом и ссадину на губе.

Убийцу задержали. Москвич уверяет, что специально не хотел причинить вред любимой, а просто потерял над собой контроль от страсти. Ранее Сергей был судим за уклонение от уплаты алиментов и торговлю наркотиками.

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* Движение признано экстремистским и запрещено в РФ
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«‎На стороне Украины»: заочный арест и обвинения в экстремизме — новые подробности дела актера Смольянинова*, где он сейчас
29 января 2025, 12:13

Артур Смольянинов* (Фото: скриншот кадра из фильма «Мой парень — ангел»)

Следственные органы выяснили, где находится актер Артур Смольянинов*, который признан иноагентом в России и внесен в список экстремистов и террористов.
Он обвиняется в экстремизме и распространении ложной информации о Вооруженных силах России, сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы дела. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Формальное решение

Защита Артура Смольянинова* утверждает, что решение о его объявлении в международный розыск является формальным, поскольку Следственный комитет Российской Федерации (СК РФ) осведомлен о его местонахождении. Срок предварительного следствия по делу актера продлили на три месяца — до 26 апреля 2025 года.

Еще в прошлом году российские следователи получили отказ от латвийских правоохранительных органов в установлении местонахождения Смольянинова* и в помощи с его выдачей.

Согласно информации ТАСС, актер сейчас находится в Латвии. Накануне РИА Новости сообщило, что эта страна отказала России в правовой помощи. Издание предположило, что Смольянинов* действительно находится в Латвии, основываясь на его публикациях в социальных сетях.

Фото: iStock/AlexKane

Закрытое судебное заседание

Судебное заседание прошло в закрытом режиме. Представитель защиты актера оспорила решение суда о его заочном аресте, назвав его незаконным и необоснованным. Адвокат подала апелляционную жалобу с просьбой отменить это постановление.

Следствие, в свою очередь, настаивало на необходимости заочного ареста, утверждая, что актер может продолжить преступную деятельность, уничтожить доказательства или иным образом воспрепятствовать расследованию уголовного дела. По просьбе представителя Следственного комитета России суд решил провести заседание в закрытом режиме, чтобы сохранить тайну следствия.

Фото: iStock/simpson33

Заочный арест

29 октября 2024 года Басманный районный суд Москвы вынес заочный арест актера Артура Смольянинова* на срок два месяца. Он является обвиняемым по статьям 282 («Возбуждение ненависти или вражды, а также унижение человеческого достоинства») и 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил России») Уголовного кодекса Российской Федерации.

9 января 2023 года глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание на возбуждение уголовного дела против Смольянинова*. 13 января 2023 года актер был объявлен иноагентом, а 13 мая 2023 года его имя было внесено в список террористов и экстремистов.

«Если бы я и пошел (...), то именно на стороне Украины», — заявил Артур Смольянинов* в одном из интервью.

В октябре 2022 года против Смольянинова* был составлен протокол за дискредитацию российской армии. Вскоре после этого он покинул страну.

Карьера

Наиболее запоминающимися произведениями актера стали «Три сестры», «Спектакль», «Шарманка», «Горбунов и Горчаков», «Не покидай свою планету» и «Горячее сердце».

Фильмография Смольянинова также впечатляет: к 2022 году он снялся в 79 фильмах. Среди его последних значимых работ можно выделить «Калашников», «Волк», «За час до рассвета» и «Вне себя».

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*Признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ
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На Аляске потерпел крушение американский истребитель F-35 — видео
На Аляске потерпел крушение американский истребитель F-35
29 января 2025, 11:53

Фото: istockphoto/Trevor Howard Jones

Новейший американский истребитель пятого поколения F-35 («Молния») потерпел крушение на базе ВВС «Эйлсон» близ Анкориджа в штате Аляска. Пилот успел катапультироваться и серьёзно не пострадал.
О происшествии 28 января сообщило местное издание Anchorage Daily News, соответствующее видео опубликовал и отечественный телеграм-канал Zvezdanews. Самолёт рухнул прямо на взлётно-посадочную полосу взорвался. Можно заметить и спускающегося на парашюте лётчика. Он пока в госпитале.

О причинах катастрофы пока ничего не известно, но командование ВВС США начало расследование, чтобы свести к минимуму риск повторения ситуации в будущем. Стоимость одного F-35 превышает 80 миллионов долларов.

За последние десять лет было уже порядка двух десятков аварий с этим «супернадёжным» истребителем. Программу F-35 часто и нещадно критиковали, в том числе и люди из Пентагона. А независимые эксперты ехидно отмечают, что самолёт явно не тянет на заявленное «пятое» поколение.





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В Сергиевом Посаде поймали похитителя роутеров
29 января 2025, 11:19

Фото: istockphoto.com/istockphoto.com/

Мужчину, подозреваемого к краже шести роутеров, задержали полицейские в Сергиевом Посаде, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«С заявлением о краже шести роутеров в полицию обратился представитель одной из организаций города. Сумма ущерба составила 26 тысяч рублей. По данным следствия, злоумышленник находился на складе производственного цеха. Когда он убедился, что свидетелей нет, то украл роутеры», — говорится в сообщении.
За совершение этой кражи полиция задержала местного жителя. В ходе расследования вскрылась его причастность к ещё одной краже. Общая сумма ущерба от действий злоумышленника составила 36 тысяч рублей.

Против задержанного завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

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#сергиев посад
#кража
#криминал
#полиция
#мвд московской области
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Московский школьник поджёг здание районной управы по указке украинских мошенников
В Москве школьник поджёг управу района и вынес из сейфа родителей 1 млн рублей
29 января 2025, 10:45

Фото: iStock/Animaflora

Украинские мошенники убедили московского школьника поджечь управу района Внуково и вынести один миллион рублей из семейного сейфа. Параллельно у его родителей требовали выкуп за подростка, пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что накануне утром восьмиклассник пришёл к зданию совета депутатов Внуковского поселения, разбил окна и забросил в них бутылки с горючим. Именно такое задание ему дали мошенники с Украины. К счастью, удалось избежать пожара, поскольку охранник управы вовремя среагировал и прогнал парня.

Одновременно с этим те же мошенники взялись за родителей школьника. Они убедили их, что взяли ребёнка в заложники и грозились покалечить его. В качестве доказательства они отправили фотографию с огнём около здания совета депутатов. После этого преступники потребовали деньги.

Однако развести родителей не удалось – помог банк. На карте отца было всего 10 тысяч рублей, поэтому он поспешил взять кредит. Но банк оперативно заморозил перевод крупной суммы и взятый кредит в целях безопасности.

Пока мужчина разбирался с деньгами, к ним в квартиру прибыли сотрудники полиции, которых вызвала дочь, подслушавшая разговор отца с мошенниками. Восьмиклассника нашли чуть позднее, правда уже без 950 тысяч рублей из сейфа родителей, которые ему всё-таки удалось передать злоумышленникам.

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#мошенники
#украина
#москва
#школьник
#деньги
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#кредит
#мужчина
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В Подмосковье изъяли крупную партию сигарет без маркировки
29 января 2025, 10:06

Фото: iStock/Animaflora

Сбыт сигарет без маркировки пресекли полицейские в Волоколамске, у организаторов незаконной торговли была изъята партия контрафактного товара на 3,5 млн рублей, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Продажу табачных изделий без маркировки полицейские обнаружили в ходе проверки одного из торговых павильонов на оптовом рынке в Волоколамске. Нелегальную торговлю организовали четверо местных жителей в возрасте от 22 до 58 лет. В торговой точке, а также в квартирах подозреваемых в ходе обысков было найдено более 30 тысяч немаркированных пачек сигарет на общую сумму свыше 3,5 млн рублей», — говорится в сообщении.
Против четверых задержанных завели уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки». Трёх фигурантов отправили под домашний арест, а одного оставили под стражей до суда.

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#сигареты
#контрафакт
#полиция
#криминал
#мвд московской области
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Известна судьба 11 задержанных в Тунисе россиян
РИА Новости: задержанные в Тунисе россияне распределены по трем тюрьмам
29 января 2025, 02:48

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

В Тунисе 11 задержанных россиян были распределены по трем тюрьмам. Об этом пишет РИА Новости.
«Насколько я понял, изначально всех наших должны были содержать в Морнагии, но из-за отсутствия мест или по другим причинам их распределили по разным тюрьмам», — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, россияне распределены по тюрьмам Морнагия, Бурдж аль-Амери и Бебелли. О том, в каких условиях там пребывают задержанные, пока неизвестно.

Напомним, что 11 туристов из России направились в поселение Хайдра, расположенное недалеко от границы с Алжиром для посещения античных памятников. Там они перестали выходить на связь. После стало известно, что граждан РФ задержали по неизвестным причинам.

Близкие арестованных пытаются вернуть россиян на родину. Была написана соответствующая петиция, а также отправлено письмо на имя президента Туниса Каису Саиду с просьбой об освобождении задержанных.

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#приговор
#россияне
#рф
#туризм
#задержание
#арест
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«Ъ»: Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на объекте ПВО в Подмосковье
29 января 2025, 00:04

Фото: iStock/irene_rebrova

Сотрудники ФСБ России предотвратили теракт в 1-й ордена Ленина армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения в Долгопрудном Московской области. Об этом пишет «Коммерсантъ».
«Предотвращен теракт в 1-й ордена Ленина армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения, которая защищает небо над столичным регионом. Суд санкционировал арест солдата-контрактника, планировавшего устроить поджог на военном объекте в подмосковном Долгопрудном», — сообщают в издании.

Как оказалось, задержанный 20-летний рядовой Владислав Бадареев следовал националистической диалоги. Его попытка поджога была переквалифицирована в подготовление теракта. К тому же его подозревают в реабилитации нацизма и публичных призывах к терроризму. На данный момент проводится проверка о связи Бадареева с украинскими спецслужбами.

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