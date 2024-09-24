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Украинские призывники погибают в стенах военкоматов за отказ служить и попытки сопротивляться, пишет ТАСС, ссылаясь на экс-военкома Украины Николая Юрченко.
«Ну да, бывает. Один случай и у нас был. Взяли по повестке, переночевал и человек умер. Наверное, да, применяли физическую силу», — пояснил собеседник журналистам.Он добавил, что физическая сила применялась к мобилизованным, когда они хотели вызвать резонанс в обществе. К слову, Юрченко и сам не хотел отправиться на фронт.
«Была должность, работу выполнял», - отметил экс-военком Незалежной.Вместе с тем известно, что собеседник все же был в зоне боевых действий в связи с невыполненным им планом по вручению повесток.
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