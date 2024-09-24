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Бывший военком Украины рассказал про смерти призывников в военкоматах

Экс-военком Украины Юрченко: призывники гибнут из-за отказа служить
24 сентября 2024, 11:53
Фото: istockphoto/undefined undefined

Фото: istockphoto/undefined undefined

Украинские призывники погибают в стенах военкоматов за отказ служить и попытки сопротивляться, пишет ТАСС, ссылаясь на экс-военкома Украины Николая Юрченко.
«Ну да, бывает. Один случай и у нас был. Взяли по повестке, переночевал и человек умер. Наверное, да, применяли физическую силу», — пояснил собеседник журналистам.
Он добавил, что физическая сила применялась к мобилизованным, когда они хотели вызвать резонанс в обществе. К слову, Юрченко и сам не хотел отправиться на фронт.



«Была должность, работу выполнял», - отметил экс-военком Незалежной.
Вместе с тем известно, что собеседник все же был в зоне боевых действий в связи с невыполненным им планом по вручению повесток.

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#новости
Бывшего футболиста сборной России осудили на 9,5 лет за наркотики
Экс-футболиста сборной России Бугаева осудили на 9,5 лет по делу о наркотиках
24 сентября 2024, 11:50

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева признали виновным в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере, Прикубанский районный суд Краснодара приговорил его к 9,5 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в своем телеграм-канале.
По информации ТАСС, бывший футболист говорил, что якобы хотел помочь полицейским поймать людей, которые пытались его привлечь к распространению наркотиков, однако имеющиеся у следствия доказательства опровергли его показания, на суде Бугаев признался в содеянном.

По данным следствия, все произошло в октябре 2023 года, когда Бугаев получил смс с координатами тайника с наркотиками, откуда он забрал почти полкилограмма запрещенных веществ. Вскоре его задержали сотрудники правоохранительных органов.

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#приговор
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#наркотики
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Стала известна основная версия отравления детей в Красноярском крае
Прокуратура: дети под Красноярском могли отравиться от обработки дома дихлофосом
24 сентября 2024, 11:31

Фото: iStock/Benjamin Clapp

В качестве основной версии отравления семьи в Красноярском крае, в результате которого погибли четверо детей, сейчас рассматривают обработку помещений дома аэрозольным дихлофосом. Об этом со ссылкой на региональную прокуратуру сообщает РИА Новости. По информации надзорного органа, для более точного заключения к исследованию подключили экспертов из Москвы.
«В рамках проводимых экспертиз возникло прямое подозрение на отравление семьи аэрозольным препаратом от насекомых, которым обрабатывалось помещение дома накануне», — подчеркивает красноярская прокуратура в своем телеграм-канале.
Также отмечается, что проверочные мероприятия и следственные действия все еще продолжаются, окончательное заключение о случившемся еще предстоит установить.

В региональном СКР агентству также сообщили, что в организмах двух погибших детей не нашли следов средства от мух. Ранее отмечалось, что дети могли перепутать его со специями.

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Вынесен приговор фигурантам по делу о теракте в Чечне в 2005 году
Фигурантам по делу о теракте в Чечне в 2005 году дали до 25 лет колонии
24 сентября 2024, 11:20

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

К 24 и 25 годам колонии суд приговорил фигурантов дела о теракте в Чеченской республике в 2005 году Ибрагима Донашева и Нажмудина Дудиева, пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя суда. Тогда почти 20 лет назад пострадало 36 человек, а еще 15 погибло.
«Суд приговорил Дудиева к 24 годам строгого режима с лишением воинского звания, Донашева — к 25 годам строгого режима с лишением воинского звания», — приводит слова собеседника РИА Новости.
По информации следователей, осужденные летом 2005 года участвовали в похищении мужчины, а его тело позже переодели в форму российского военного и оставили в начиненной взрывчаткой машине. Чтобы привлечь внимание правоохранителей, по машине стреляли, а затем, когда начались оперативно-следственные мероприятия, устроили взрыв.

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Автобус влетел в отбойник и в «Камаз» на МКАД в Москве, есть погибшие

В России двое неизвестных мужчин похитили женщину на ее же машине
#россия
#суд
#чечня
#теракт
#криминал
#новости
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Автобус влетел в отбойник и в «Камаз» на МКАД в Москве, есть погибшие
24 сентября 2024, 11:18

Фото: Telegram-канал столичной Госавтоинспекции

ДТП с жертвами произошло на МКАД в Москве. Как уточнили в ГАИ, автобус влетел в отбойник, а затем в «Камаз». Трагедия случилась на 69-м километре внутренней стороны автодороги сегодняшней ночью.
«В результате ДТП водитель автобуса от полученных травм скончался на месте», — сообщили в ведомстве.
По факту случившегося ведется проверка с выяснением всех обстоятельств.

Перед этим стало известно, что под Саратовом злоумышленники совершили похищение женщины на ее же автомобиле. По факту произошедшего открыто уголовное производство о похищении человека в составе группы по предварительному сговору. Нападавшие могут получить до 12 лет тюремного срока.

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#россия
#москва
#дтп
#автобусы
#мкад
#новости
#смерть
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В России двое неизвестных мужчин похитили женщину на ее же машине
В Саратовской области двое неизвестных похитили женщину на ее же машине
24 сентября 2024, 11:10

Фото: iStock/Dzurag

В Саратовской области в городе Балаково двое неизвестных похитили женщину на ее же машине. Об этом проинформировали в региональном следственном управлении СК России, пишет РИА Новости.
Инцидент произошел в ночь на 23 сентября у одного из домов на улице Бульвар Роз. Сообщается, что двое неизвестных мужчин похитили 47-летнюю местную жительницу, насильно усадив её в автомобиль, который принадлежит ей.

Уголовное дело было возбуждено по пункту «а» части 2 статьи 126 УК РФ «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Мужчинам может грозить до 12 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в поселке Тарнополь Балаганского района 15-летний подросток был арестован судом за убийство двенадцатилетней девочки. В связи с этим инцидентом прокуратура инициировала проверку соблюдения законодательства, касающегося защиты прав детей.

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#убийство
#уголовное инцидент
#рф
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По делу генерала Попова допросили более 90 свидетелей
Адвокат генерал-майора Попова сообщил, что по его делу допросили 91 свидетеля
24 сентября 2024, 10:42

Фото: РИА Новости/ Рамиль Ситдиков

Следователи допросили 91 свидетеля обвинения в рамках расследования уголовного дела экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. Об этом заявил ТАСС его адвокат Сергей Буйновский.
По словам Буйновского, свидетелей защиты, в том числе высокопоставленных офицеров, так и не допросили, хотя на этом настаивал и он, и фигурант дела. Согласно материалам дела, в обвинительном заключении указано, что свидетели защиты отсутствуют.

Ранее сообщалось, что суд признал законным ограничение срока доступа к документам уголовного дела для бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, Ивана Попова обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге. Согласно данным следствия, фигурант дела причастен к хищению более 1700 тонн металлопроката, предназначенного для строительства оборонительных сооружений на линии соприкосновения.

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#сизо
#адвокат
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Легкомоторный самолет потерпел крушение в Алтайском крае — МЧС
24 сентября 2024, 10:29

Фото: istockphoto/alenkadr

Легкомоторное воздушное судно потерпело крушение в Алтайском крае, информирует МЧС. Как уточнили в ведомстве, пилот самолета не пострадал.
Как сообщалось ранее, в Приамурье потерпел крушение самолет Robinson R66, на борту которого находились люди. В частности, речь идет о командире воздушного судна и двух пассажирах. По предварительной информации, Robinson R66 разбился в районе населенного пункта Золотая Гора в тайге.

Известно, что аварийный сигнал сработал в девять вечера по местному времени, 16 сентября, в 35 километрах от упомянутого места. Техника была имуществом компании «Хэргу», которая добывала рассыпной драгметалл в Приамурье.

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#россия
#самолёты
#алтайский край
#новости
#крушение
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Стало известно, когда пройдут похороны погибших в Красноярском крае детей
Похороны четверых детей в Красноярском крае пройдут после выписки родителей
24 сентября 2024, 10:20

Фото: istockphoto/dragana991

В Красноярском крае семья, включая четверых детей, отравилась после ужина, состоящего из курицы и пельменей. Похороны погибших детей пройдут после выписки родителей из больницы. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка СК РФ.
«Родственники ждут, когда выпишут родителей», — сказали в пресс-службе.

Напомним, что предварительные данные указывают на то, что семья могла надышаться токсичными парами дихлофоса «Варан». Версия, что пельмени и курицу могли приправить ядовитыми веществами, не подтвердилась.

Ранее сообщалось, что в поселке Тарнополь Балаганского района 15-летний подросток был арестован судом за убийство двенадцатилетней девочки.

До этого в Минздраве рассказали о состоянии родителей отравившихся под Красноярском детей. Стало известно, что они находятся в сознании, их состояние удовлетворительное. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#убийство
#семья
#семьи
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Жителя Биробиджана задержали за подготовку поджога пункта отбора контрактников
24 сентября 2024, 10:01

Фото: iStock/ronstik

ФСБ задержала 23-летнего жителя Биробиджана, который собирал для СБУ информацию об объектах Минобороны и собирался устроить поджог пункта отбора контрактников. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
Отмечается, что мужчина был завербован сотрудниками Службы безопасности Украины при помощи интернета. Злоумышленник изготовил контейнеры с зажигательной смесью для поджога пункта отбора контрактников в регионе и совершения диверсий на железнодорожных путях.

Согласно информации ведомства, при обыске в доме у задержанного были найдены приготовленные им средства для осуществления преступлений и средства связи для общения с СБУ. В отношении преступника возбуждено уголовное дело. Уточняется, что житель Биробиджана полностью признал вину.

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