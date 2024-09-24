Насилуют и содержат в концлагерях: Алаудинов рассказал о зверствах ВСУ над курянами

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что украинские военные убивают и насилуют мирных жителей Курской области. Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, у России есть видеоотчеты и все доказательства того, как мирных жителей расстреливают, а также о концлагерях, которые существуют у ВСУ и куда собрано всё мирное население.
Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.
Ранее Алаудинов в эфире «Соловьев Live» рассказал, что в Погребках появились грузинские наемники. Он отметил, что грузинские формирования вынесли оттуда все тракторы и пшеницу.
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«Да, есть бабушки, дедушки, которых они оставляют — есть такие единичные факты, когда мы фиксируем это, а в остальных же случаях это изнасилования, убийства. Такие жестокие вещи творятся», — сказал командир.
Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.
Ранее Алаудинов в эфире «Соловьев Live» рассказал, что в Погребках появились грузинские наемники. Он отметил, что грузинские формирования вынесли оттуда все тракторы и пшеницу.
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Дарья Осипова