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Больше двадцати спецназовцев «Ахмата» вышли из окружения ВСУ спустя более 40 дней под Мартыновкой в Курской области. Как рассказал РИА Новости генерал-майор Апты Алаудинов, в это время «Ахматовцы» обеспечивали перегруппировку войск, а также удерживали важный участок.
«…То есть, за счет чего мы в принципе противника и остановили. На одном из участков, непосредственно рядом с Мартыновкой, мы завели своих бойцов, и эти ребята 41 день, уже можно считать, что находятся в полном окружении, и 41 день они бьются героически, уничтожая противника», — пояснил командир «Ахмата».
Украина напала на Курскую область ранним утром, 6 августа. Противнику дали отпор бойцы ВС РФ, Росгвардии, а также погранслужба ФСБ. По оценкам экспертов, боевики ВСУ не только не удержат территории под Курском, но и потеряют земли в Донбассе.
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Никита Кротов