Бывший вор в законе Дато Кутаисский умер в тюрьме
В тюрьме Бейрута скончался 62-летний Давид Чихвария — бывший вор в законе, отбывавший наказание за кражи.
Как сообщает «Лента.ру», подробности смерти не раскрываются. О том, что криминальный авторитет, известный в преступной среде как Дато Кутаисский, находится в ливанском исправительном учреждении, стало известно около двух лет назад.
Чихварию короновали в 1994 году после того, как он отбыл шесть лет по приговору Гагаринского суда Москвы за незаконное хранение оружия и хулиганство. В качестве его «крестных отцов» называют Эмиля Хобского, Шалву Хонского, Гию Тахи и Рамаза Дзнеладзе.
Позднее Чихвария лишился воровского статуса по инициативе земляка из Кутаиси Николая Тутберидзе (Маци) на фоне конфликта, связанного с «лагерными моментами». В начале 2000-х Дато дважды привлекали к ответственности в Москве по делам о квартирных кражах.
