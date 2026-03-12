Бывший вор в законе Дато Кутаисский умер в тюрьме

12 марта 2026, 15:23

Бывший вор в законе Давид Чихвария умер в тюрьме Бейрута в Ливане

Фото: istockphoto/Gatsi

В тюрьме Бейрута скончался 62-летний Давид Чихвария — бывший вор в законе, отбывавший наказание за кражи.