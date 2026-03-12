Достижения.рф

Молодежь устроила нарколабораторию в контейнерах в российской деревне

Фото: istockphoto/OlFedv

В Тульской области правоохранители задержали группу подозреваемых в организации подпольной плантации конопли. Об этом сообщает «Лента.ру».



По информации СМИ, молодые люди решили заработать на наркоторговле. Неподалёку от деревни Ботня они установили морские контейнеры и оборудовали внутри мини-ферму.

Однако схема просуществовала недолго. Полицейские выявили и пресекли деятельность плантации, изъяв около 100 кустов и восьми килограммов марихуаны.

По факту произошедшего инцидента возбудили уголовное дело.

Никита Кротов

