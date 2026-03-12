В Омской области спустя 20 лет раскрыли убийство пенсионерки из-за тысячи рублей
В Омской области раскрыли убийство пенсионерки, совершенное почти 20 лет назад. Подозреваемого задержали в Краснодарском крае.
Как сообщили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета России, преступление произошло в октябре 2006 года в поселке Любинский. Тогда в одном из частных домов была обнаружена 74-летняя женщина с признаками насильственной смерти. Долгое время это дело оставалось нераскрытым.
Следователи вернулись к материалам в рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет. Были назначены дополнительные экспертизы и проведен повторный анализ собранных доказательств. В результате удалось установить личность подозреваемого.
По версии следствия, им оказался мужчина, который временно проживал у потерпевшей. На момент преступления ему было около 20 лет. После произошедшего он покинул регион и скрывался в другом субъекте страны.
Фигуранта задержали в Краснодарском крае. Во время допроса он дал признательные показания. Следствие считает, что 24 октября 2006 года мужчина попросил у пенсионерки деньги в долг. Получив отказ, он жестоко избил ее, нанеся около 50 ударов руками и ногами.
Женщина скончалась от полученных травм. После нападения злоумышленник обыскал дом, похитил около тысячи рублей и скрылся. Следственные действия по делу продолжаются.
