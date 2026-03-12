Мужчина убил экс-начальника в уличной драке
В Сингапуре мужчина напал на улице на своего бывшего начальника. Об этом пишет Mothership.
9 марта полиция получила сообщение о драке. Прибыв на место, сотрудники обнаружили 70-летнего мужчину без сознания и 48-летнего участника конфликта с травмами, но в сознании. Обоих госпитализировали, однако спасти пожилого пострадавшего врачам не удалось.
Следствие установило, что мужчины были знакомыми много лет, погибший ранее руководил 48-летним сингапурцем. Причины ссоры пока не раскрываются.
Выжившего задержали, ему может грозить длительный срок заключения.
