Мужчина убил экс-начальника в уличной драке

Mothership: Мужчина убил экс-начальника в уличной драке в Сингапуре
В Сингапуре мужчина напал на улице на своего бывшего начальника. Об этом пишет Mothership.



9 марта полиция получила сообщение о драке. Прибыв на место, сотрудники обнаружили 70-летнего мужчину без сознания и 48-летнего участника конфликта с травмами, но в сознании. Обоих госпитализировали, однако спасти пожилого пострадавшего врачам не удалось.

Следствие установило, что мужчины были знакомыми много лет, погибший ранее руководил 48-летним сингапурцем. Причины ссоры пока не раскрываются.

Выжившего задержали, ему может грозить длительный срок заключения.

