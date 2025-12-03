Бывший врач получил внушительный срок за съемку детей и женщин при помощи скрытых камер

03 декабря 2025, 21:06

People: В США экс-врач получил свыше 30 лет тюрьмы за тайную съемку детей

Фото: istockphoto/Gatsi

В США бывший врач из Мичигана Умайр Эджаз получил более 30 лет тюрьмы за сексуальные преступления в отношении женщин и детей. Об этом сообщает издание People.