Бывший врач получил внушительный срок за съемку детей и женщин при помощи скрытых камер
В США бывший врач из Мичигана Умайр Эджаз получил более 30 лет тюрьмы за сексуальные преступления в отношении женщин и детей. Об этом сообщает издание People.
Эджаз предстал перед судом по 31 обвинению, включая сексуальные домогательства, создание и распространение изображений обнаженных людей, а также использование компьютера для совершения преступлений. Подсудимый не стал оспаривать предъявленные обвинения несмотря на то, что не признал вину.
Дело против него возбудили в 2024 году, когда его жена предоставила доказательства того, что он тайно записывал на видео её, их несовершеннолетних детей и родственниц с помощью скрытых камер. В ходе расследования выяснилось, что Эджаз также устанавливал эти устройства в плавательном клубе и в больничных палатах.
Шериф Майкл Бушар отметил, что эксплуатация женщин и детей, особенно с учетом его статуса врача, является абсолютно бессовестной. Прокуратура подчеркнула, что его преступления нанесли серьезный вред жертвам. В итоге суд приговорил Эджаза к тюремному заключению на срок от 35 до 60 лет.
Читайте также: