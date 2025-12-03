Глава поселка в Якутии погиб на встрече с жителями

03 декабря 2025, 20:33

Якутский чиновник Семенов внезапно рухнул во время игры в волейбол и погиб

Фото: istockphoto/Motortion

Глава села Черкех в Якутии Андрей Семенов скончался после падения во время встречи с местными жителями. Об этом сообщает портал SakhaLife.