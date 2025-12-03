Глава поселка в Якутии погиб на встрече с жителями
Якутский чиновник Семенов внезапно рухнул во время игры в волейбол и погиб
Глава села Черкех в Якутии Андрей Семенов скончался после падения во время встречи с местными жителями. Об этом сообщает портал SakhaLife.
По информации очевидцев, Семенов пришел в спортзал, чтобы сыграть в волейбол с односельчанами, когда внезапно упал. Прибывшие на место медики не смогли оказать ему помощь.
Согласно предварительным данным, причиной смерти чиновника мог стать «разрыв вены».
Также ранее поступила информация о том, что в Казахстане неизвестный похитил ребенка из школы, и позже их нашли в реке.
Читайте также: