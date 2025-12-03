В Казахстане неизвестный забрал ребенка из школы, а потом их обнаружили в реке
В Казахстане произошла трагедия, десятиклассник исчез с неизвестным, а позже их тела нашли в реке. Об этом сообщает телеканал КТК.
Инцидент случился 30 ноября, когда подросток ушел из дома и не вернулся. Отсутствие юноши заметили лишь на следующий день. По словам сестры погибшего, его забрал из школы незнакомый мужчина на автомобиле.
Спасатели нашли тела 16-летнего школьника и 27-летнего мужчины в реке Илек во время поисковых работ, в которых участвовали водолазы, беспилотники и кинологи. Также на берегу обнаружили два мобильных телефона. Причины их нахождения в реке и обстоятельства утопления пока остаются неясными.
На телах не зафиксировали следов насилия. Ведется следствие, специалисты изучают записи с камер видеонаблюдения и данные с телефонов для выяснения всех деталей произошедшего.
Читайте также: