Врач спас прибывшего к нему по вызову слесаря

03 декабря 2025, 19:08

Mothership: врач спас жизнь вскрывшему дверь его комнаты слесарю в Сингапуре

Фото: istockphoto/Kurgu128

В Сингапуре врачу реанимации удалось спасти слесаря. Об этом сообщает портал Mothership.





Фрэнсис Леон вызвал специалиста, когда не смог открыть дверь в свою комнату. Пришедший на вызов слесарь начал вскрывать замок и, по словам врача, выглядел очень энергично.



Однако вскоре он неожиданно уперся лбом в дверь и упал на бок. Леон сразу понял, что у человека произошел инфаркт, и начал проводить реанимационные мероприятия. В это время соседка вызвала скорую помощь.



В результате медик 14 минут выполнял непрямой массаж сердца, пока не прибыли его коллеги. Пациента успешно доставили в больницу.



Леон отметил, что за семь лет работы в реанимации он привык спасать жизни в команде и с использованием современного оборудования, поэтому случай стал для него совершенно новым опытом.



1 декабря Леон навестил спасенного в больнице и сообщил, что тот уже дышит самостоятельно.





«Я рад, что он выжил», — заключил врач.