Бывший замглавы «Почты России» Емельченков получил 3,5 года тюрьмы

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Симоновский районный суд Москвы приговорил к 3,5 годам лишения свободы бывшего заместителя генерального директора «Почты России» Сергея Емельченкова за превышение полномочий с ущербом в 1,6 миллиард рублей. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу суда.
Отмечается, что Емельченкова также лишили права занимать руководящие должности, связанные с распорядительными и административно-хозяйственными функциями в государственных и муниципальных предприятиях в течение двух лет и шести месяцев.
Вместе с ним суд вынес приговор руководителю департамента управления IT-сервисами «Почты России» Андрея Синичкина. Его приговорили к трём годам тюремного заключения.
Оба осуждённых проходили по одной статье Уголовного кодекса РФ о превышении должностных полномочий.
Суть дела заключается в том, что подсудимые незаконно внесли изменения в системы штрафных санкций для четырёх IT-компаний, являющихся подрядчиками «Почты России». В результате ущерб составил порядка 1,6 миллиарда рублей.
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Вместе с ним суд вынес приговор руководителю департамента управления IT-сервисами «Почты России» Андрея Синичкина. Его приговорили к трём годам тюремного заключения.
Оба осуждённых проходили по одной статье Уголовного кодекса РФ о превышении должностных полномочий.
Суть дела заключается в том, что подсудимые незаконно внесли изменения в системы штрафных санкций для четырёх IT-компаний, являющихся подрядчиками «Почты России». В результате ущерб составил порядка 1,6 миллиарда рублей.
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Анастасия Чинкова