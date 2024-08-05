Суд осудил на шесть лет экс-замглавы компании «Ил» Новожилова за мошенничество

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Савёловский суд Москвы вынес приговор по делу о мошенничестве при разработке военно-транспортного самолёты Ил-76 МД-90А. Об этом сообщает ТАСС.
Решением суда бывший заместитель главы ПАО «Ил» Андрей Новожилов был приговорён к шести годам лишения свободы. На пять лет тюрьмы осудили также бывшего директора Центра проектно-конструкторских технологий (ЦПКТ) Московского авиационного института (МАИ) Вячеслава Хвана. Третьим фигурантом дела стал бывший начальник планово-диспетчерского отдела ЦПКТ Игорь Титов, который получил 4,5 года лишения свободы условно.
Новожилов и Хван были взяты под стражу прямо в зале суда. Также им были назначены штрафы на общую сумму в 1,8 миллионов рублей.
Отмечается, что судьёй была оглашена лишь резолютивная часть приговора, мотивы которого остаются не раскрытыми. В настоящее время приговор ещё не вступил в силу, поэтому может быть обжалован.
Напомним, что трое фигурантов дела обвиняются в махинациях при разработке самолёта. На работу из государственного бюджета было выделено девять миллиардов рублей. Изначально разработкой занималась компания «Ил», являющаяся предприятием МАИ. Затем «Ил» якобы отказался от услуг МАИ, однако деньги продолжили туда поступать.
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Новожилов и Хван были взяты под стражу прямо в зале суда. Также им были назначены штрафы на общую сумму в 1,8 миллионов рублей.
Отмечается, что судьёй была оглашена лишь резолютивная часть приговора, мотивы которого остаются не раскрытыми. В настоящее время приговор ещё не вступил в силу, поэтому может быть обжалован.
Напомним, что трое фигурантов дела обвиняются в махинациях при разработке самолёта. На работу из государственного бюджета было выделено девять миллиардов рублей. Изначально разработкой занималась компания «Ил», являющаяся предприятием МАИ. Затем «Ил» якобы отказался от услуг МАИ, однако деньги продолжили туда поступать.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
Анастасия Чинкова