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Командир ВСУ Храпач заочно приговорен к пожизненному лишению свободы

Суд заочно приговорил командира ВСУ Храпача к пожизненному сроку
04 сентября 2024, 13:13
Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Высшую меру наказания в России в виде пожизненного лишения свободы заочно получил командир боевиков ВСУ Дмитрий Храпач, передает РИА Новости со ссылкой на суд.
«Суд назначил Храпачу наказание в виде пожизненного лишения свободы», — прокомментировали там.
Кроме того, в качестве компенсации за причиненный вред с осужденного суд постановил взыскать четыре миллиона рублей.



Ранее сообщалось, что гособвинитель запросил для Храпача пожизненный срок. Украинский неонацист, как указало обвинение, отдавал приказы наносить удары по местам расположения пунктов войсковых частей в Белгородской области, которые не принимали участие в спецоперации на Украине.

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#мир
#криминал
#новости
«Рядом с телом бабушки»: школьница оказалась в заложниках убийцы, но ее спасли благодаря СМС
04 сентября 2024, 12:46

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

12 августа 2021 года 13-летние подруги Лида и Лиза из Тайшета собирались вместе сходить в магазин за школьными принадлежностями, однако так и не встретились. Девочка Лида пыталась дозвониться подруге, но та не отвечала на звонки, сообщения также были непрочитанными. Обеспокоенная школьница сообщила о происходящем своей матери. Позже выяснится, что лишь одно отправленное сообщение спасет жизнь Лизе – заложнице хладнокровного убийцы. О том, что произошло с девочкой и как ей удалось выбраться из запертого дома расскажет редакция «Радио 1».

Обстоятельства пропажи школьницы


Школьные подруги собрались в магазин и договорились встретиться заранее. Однако за несколько минут до встречи подруга Лиды перестала отвечать на звонки.

«Дочка подошла ко мне и сказала, что сообщение осталось непрочитанным. Ей это показалось странным. Я предположила, что Лиза могла остаться помогать бабушке, ведь та воспитывала внучку одна», — рассказывает мама Лиды Наталья.

Без подруги Лида решила не идти в магазин и осталась дома, периодически пытаясь дозвониться Лизе. Однако в ответ слышала лишь короткие гудки, а сообщения оставались непрочитанными. Около семи вечера Лиза наконец ответила. От ее сообщения у Лиды по коже пробежала дрожь.
«Скажи маме, чтобы вызвала полицию, меня держит дома Костя и не пускает. Я не знаю, где баба. Срочно!» — написала девочка.


Убийца запер девочку в доме

Фото: iStock/Paul Gorvett

Мать Лиды быстро отреагировала на сообщение школьницы и вызвала полицию. Затем женщина сразу же отправилась с дочкой к дому, где жила Лиза с бабушкой. У дома царила зловещая тишина: калитка и входная дверь были на замке. Прибывшие на место вызова полицейские обошли здание и заметили движущуюся тень в окне. Это означало, что внутри кто-то есть, хотя замок явно указывал на то, что гостей никто не ждал.

Тогда правоохранители решили сыграть на опережение: сделали вид, что уезжают, а затем снова оглянулись к окну и увидели девочку.

«Это была Лиза, она скрестила ручки на груди, словно молилась, и просила о помощи», — рассказала мать Лиды.

Экипаж поспешил назад и обнаружил запасную дверь с обратной стороны дома. Войдя в жилище, полицейские увидели ужасную сцену: на полу сидел мужчина, обхватив голову руками, а рядом стояла заплаканная Лиза. Рядом с ними лежали трупы бабушки девочки и ее дяди.

Шокированные произошедшим жители Тайшета не могли поверить в произошедшее.

«Хладнокровное убийство родных на глазах у девочки. Она была рядом с телом собственной бабушки, как же страшно», — недоумевали соседи убитой пенсионерки.


Кем оказался похититель школьницы


Оказалось, что убийцей родных девочки оказался трижды судимый за аналогичные преступления местный житель. Он был знаком с дядей Лизы и пришел к нему поговорить. Их беседа длилась несколько часов, сопровождаясь распитием спиртного, после чего гость впал в ярость. Тогда он расправился с пожилой женщиной, своим оппонентом. Что делать с девочкой мужчина на тот момент не решил, поэтому запер ее в доме.

По словам матери Лиды, именно смекалка одноклассницы ее дочери спасла ситуацию. Когда мужчина захватил девочку и потребовал телефон, она обманула его, сказав, что бабушка его отобрала, в то время как мобильный лежал под подушкой.
«Телефон был на беззвучном режиме, и преступник не услышал, как дочь звонила ей весь день. А вечером Лиза попросила его принести воды из кухни. Пока он выходил, она успела отправить смс», — рассказала мать Лиды.

Поступок неравнодушной матери Лиды и самой девочки не остался незамеченным. Полицейские отметили, что, если бы не их быстрая реакция, Лиза могла бы погибнуть. За это мать и дочь получили награду от МВД: им вручили благодарственное письмо, торт и конфеты.

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Спасатели помогли медикам доставить в больницу 120-килограммового мужчину
04 сентября 2024, 12:21

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

37-летнего мужчину с признаками инсульта помогли перенести с четвёртого этажа в машину скорой помощи спасатели в городском округе Егорьевск, участие спасателей потребовалось из-за большого веса пациента — 120 килограммов, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Вызов в единую службу спасения «Система-112» поступил от бригады скорой помощи. Прибыв по названному врачами адресу, работники Мособлпожспаса положили пациента на мягкие носилки, зафиксировали там, под контролем медиков спустились с ним лифте на первый этаж и перенесли в автомобиль скорой помощи», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пациент нуждался в срочной госпитализации. Благодаря спасателям ему смогли оперативно оказать необходимую медицинскую помощь.

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Более 20 еле живых пенсионеров спасли из нелегального дома пенсионеров в Казани
04 сентября 2024, 12:04

Фото: iStock/vmargineanu

Из нелегального дома престарелых в Казани спасли 22 еле живых пенсионера. Многие из них были в наручниках. Об этом сообщает «112».
Согласно сообщению, под пансионат для пенсионеров был переоборудован обычный частный дом. Он функционировал много лет и недавно привлек внимание полиции после смерти одной из пенсионерок. Оказалось, что все ее имущество перешло в руки посторонних, а не родственников.

Сотрудники полиции и СК начали проверку. Во время визита в дом престарелых силовики обнаружили там 22 пенсионера. Все они находились в ужасном состоянии, а некоторые были прикованы наручниками к кроватям. Везде царила полная антисанитария. Кроме того, был обнаружен труп одного из постояльцев. Всех пенсионеров забрали и отправили в больницы.

Сиделки, которые должны были ухаживать за пенсионерами, задержаны. Также проводится работа с владельцем дома. Следствие установило, что за годы работы данного заведения здесь погибло не менее 20 человек. Сейчас полиция выясняет, что стало с имуществом погибших и тех, кого удалось спасти.

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Извращенец приставал к 12-летней девочке в Москве и требовал раздеться
Baza: В Москве извращенец залез к 12-летней школьнице и потребовал раздеться
04 сентября 2024, 11:44

Фото: istockphoto/blinow61

Мужчина залез на подоконник к 12-летней девочке в Москве и потребовал раздеться, пишет Baza. Журналисты уточнили, что злоумышленник тыкал ребенка палкой.
По информации канала, в минувшее воскресенье, 1 сентября, пятиклассница ощутила «странные прикосновения» во сне, а потом увидела извращенца «азиатской внешности». Он уронил палку в комнату на первом этаже и попросил ребенка вернуть ее. После мужчина потребовал от школьницы посмотреть на его половые органы и раздеться перед ним.

Девочка рассказала странную историю матери за завтраком и они пошли к полицейским.

Ранее сообщалось, что мигранты из Киргизии засунули покалеченную девушку в машину в Петербурге.

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В Шатуре из-за оставленной на плите кастрюли едва не сгорела квартира
04 сентября 2024, 11:14

Фото: iStock / ablokhin

Работники Мособлпожспаса проникли через окно в квартиру жилого дома в городском округе Шатура для предотвращения пожара. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В службу экстренных вызовов 112 позвонили жители многоквартирного дома и рассказали, что из одной квартиры идёт сильный запах гари. Попытки достучаться до хозяев оказались безуспешными. Работники 286-й пожарно-спасательной части прибыли на вызов вместе с полицейскими. Оценив обстановку, спасатели решили попасть в жильё через приоткрытую дверь балкона.
«Поднявшись по трёхколенной лестнице на второй этаж, работники оказались в задымленной квартире. Хозяев дома не было, а на влючённой газовой плите на кухне стояла кастрюля со сгоревшей едой. Спасатели перекрыли газ, залили кастрюлю водой и приоткрыли окна для проветривания», – говорится в сообщении.
Как отметили в Мособлпожспасе, благодаря неравнодушным соседям и оперативной работе спасателей удалось предотвратить непоправимые последствия.

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В Питере мигранты хотели украсть покалеченную девушку
Фонтанка: В Петербурге мигранты пытались украсть покалеченную девушку
04 сентября 2024, 10:47

Фото: istockphoto/blinow61

Покалеченную девушку хотели украсть трое уроженцев Кыргызстана, информирует «Фонтанка». По информации журналистов, ночью полицейским сообщили, что около жилого дома Московского района лежит девушка в возрасте 21 года, у которой тяжелые травмы.
Звонивший заявлял, что ее выкинули из окна на верхнем этаже. Стражи порядка приехали по адресу, обнаружив, что мигранты засунули пострадавшую в машину. Мужчин задержали.

Медики диагностировали у потерпевшей травмы груди, головы, живота и сломанное бедро. Сейчас она в реанимации.

Ранее сообщалось, что шестеро человек хотели похитить предпринимателя в Подмосковье. Злоумышленников задержали.

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Слишком дорогой день рождения: шашлыки за 60 000 тысяч с человека
04 сентября 2024, 10:35

Фото: комитет лесного хозяйства Московской области

​Для компании из четырёх человек, которые решили отметить день рождения на шашлыках в лесу городского округа Домодедово, празднование закончилось грустно.

Дело в том, что к месту, на котором должно было проходить мероприятие, вышел патруль лесной охраны в сопровождении сотрудников полиции и МЧС. Благодаря им ребята узнали, что на территории Подольского филиала ГКУ МО «Мособллес», куда входит и Домодедово, в связи с повышенной пожарной опасностью, запрещено разведение костров и мангалов.

В связи с нарушением порядка, компания получила на руки протокол об административном правонарушении по ст. 8.32 КоАП РФ «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах», который предусматривает штраф 60 000 рублей. Однако ребятам повезло: если бы они поехали на машине, то штраф был бы больше — за въезд транспортного средства в лес, сообщили в Комитете лесного хозяйства Московской области.

Хотим напомнить, что за поджог, который приводит к лесному пожару, последует уголовная и административная ответственность:
- лишение свободы на срок до 10 лет;
- для физических лиц - до 60 тыс. рублей;
- для должностных лиц - до 110 тыс. рублей;
- для юридических лиц - до 2 млн рублей.

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#домодедово
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#нарушение
#шашлыки
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Появились новые подробности загадочного убийства россиянина в Таиланде
Baza: полиция Пхукета ищет девушку, чей паспорт нашли у мертвого россиянина
04 сентября 2024, 10:34

Фото: istock/gorodenkoff

На Пхукете 3 сентября было найдено тело 27-летнего Ильи Орлова из Свердловской области. Его обнаружили местные жители в канаве неподалеку от статуи Наги — змееподобного мифического существа, почитаемого в индуизме и буддизме. Об этом информирует Telegram-канал Baza.
Сообщается, что тело парня было голым по пояс и имело явные следы насилия. Прибывшая на место полиция нашла рядом с телом сумку, в которой находились российский паспорт Ильи, банковские карты и паспорт на имя женщины.

Эксперты, осмотревшие тело, зафиксировали множественные травмы: синяки вокруг глаз и уха, глубокие порезы на руках, раны на ноге, а также синяки на кадыке и под подбородком. По предварительным данным, Илья был мертв более 12 часов.

Силовики не обнаружили следов крови или борьбы на месте происшествия, поэтому предположили, что убийство могло произойти в другом месте, а тело было перенесено в канаву.

Власти Пхукета начали расследование, они подозревают, что девушка, чьи документы были найдены в сумке мужчины, всё еще жива. Также рассматривается версия о возможном конфликте россиянина с местными преступными группировками.

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В Подмосковье шесть человек пытались похитить бизнесмена – видео
В Подмосковье задержаны шесть человек за похищение бизнесмена
04 сентября 2024, 09:48

Фото: iStock/BrianAJackson

В Подмосковье задержали шесть человек по делу о похищении бизнесмена, сообщает телеграм-канал «Москва с огоньком».
Инцидент произошел в конце августа в деревне Грибки, где неизвестные захватили предпринимателя, посадили его в минивэн и скрылись. Мужчину вывезли в Солнечногорский городской округ. Сотрудники Росгвардии нашли его в дачном доме. С заявлением в полицию обратился сын похищенного и вскоре мужчину освободили.


Первоначально были задержаны трое похитителей, а позже еще трое были обнаружены в Химках. Выяснилось, что похищение было организовано дальним родственником бизнесмена из-за финансовых разногласий.

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#подмосковье
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