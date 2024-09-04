Командир ВСУ Храпач заочно приговорен к пожизненному лишению свободы

12 августа 2021 года 13-летние подруги Лида и Лиза из Тайшета собирались вместе сходить в магазин за школьными принадлежностями, однако так и не встретились. Девочка Лида пыталась дозвониться подруге, но та не отвечала на звонки, сообщения также были непрочитанными. Обеспокоенная школьница сообщила о происходящем своей матери. Позже выяснится, что лишь одно отправленное сообщение спасет жизнь Лизе – заложнице хладнокровного убийцы. О том, что произошло с девочкой и как ей удалось выбраться из запертого дома расскажет редакция «Радио 1».