Командир ВСУ Храпач заочно приговорен к пожизненному лишению свободы

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Высшую меру наказания в России в виде пожизненного лишения свободы заочно получил командир боевиков ВСУ Дмитрий Храпач, передает РИА Новости со ссылкой на суд.
«Суд назначил Храпачу наказание в виде пожизненного лишения свободы», — прокомментировали там.Кроме того, в качестве компенсации за причиненный вред с осужденного суд постановил взыскать четыре миллиона рублей.
Ранее сообщалось, что гособвинитель запросил для Храпача пожизненный срок. Украинский неонацист, как указало обвинение, отдавал приказы наносить удары по местам расположения пунктов войсковых частей в Белгородской области, которые не принимали участие в спецоперации на Украине.
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Никита Кротов