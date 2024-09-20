Бывший замминистра обороны Тимур Иванов привык к жизни в СИЗО

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Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов адаптировался к условиям содержания в следственном изоляторе.
Об этом сообщил его адвокат Мурад Мусаев, передает РИА Новости.
Адвокат подчеркнул, что Иванов продолжает настаивать на своей невиновности и отказывается идти на сделку со следствием.
На прошедшем заседании Басманный суд Москвы продлил арест Иванова до 23 декабря. Адвокаты пытались добиться его перевода под домашний арест или ограничения определенных действий, однако суд оставил прежнюю меру пресечения.
Тимура Иванова обвиняют в получении взятки на сумму 1,185 миллиарда рублей. Он был задержан в апреле текущего года и арестован по статье 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).
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«Он привык к изменившимся условиям жизни, и его положение не отличается от других арестантов», – рассказал Мусаев.
Адвокат подчеркнул, что Иванов продолжает настаивать на своей невиновности и отказывается идти на сделку со следствием.
На прошедшем заседании Басманный суд Москвы продлил арест Иванова до 23 декабря. Адвокаты пытались добиться его перевода под домашний арест или ограничения определенных действий, однако суд оставил прежнюю меру пресечения.
Тимура Иванова обвиняют в получении взятки на сумму 1,185 миллиарда рублей. Он был задержан в апреле текущего года и арестован по статье 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).
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Елена Перлова