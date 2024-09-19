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Участники сходки в Тутаеве под Ярославлем арестованы на семь суток

Лента.ру: суд арестовал на 7 суток 13 участников сходки в Тутаеве
19 сентября 2024, 20:28
Фото: istockphoto/Wavebreakmedia

Фото: istockphoto/Wavebreakmedia

Суд на неделю арестовал 13 участников сходки в Тутаеве ярославского направления, пишет издание «Лента.ру», ссылаясь на пресс-службу городского суда Тутаева.
Там уточнили, что среди задержанных есть жители Ярославля, Тутаева, Рыбинска, а также Некоузского Ярославского и Рыбинского областных районов. На них составили административные протоколы за неповиновение требованиям сотрудников правоохранительных органов.

Массовая драка со стрельбой произошла в Тутаеве накануне вечером, 18 сентября. По информации полицейских, на Соборной улице города собрались, по предварительным данным, вооруженные граждане.



Всего в результате инцидента были задержаны больше 20 человек, правоохранители изъяли травматику в количестве семи единиц.

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