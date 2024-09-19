Планировал убить еще больше ради наследства: новые подробности дела серийного отравителя из Балашихи

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В подмосковной Балашихе 25-летний Артем Миссюра обвиняется в убийстве бабушки и друга, а также в отравлении еще семерых человек. От рук неадеквата пострадали его родители, девушка, сестра, дядя и еще два друга. В материале «Радио 1» расскажем подробности дела.
Не хотел отдавать долгиМолодой человек полгода травил мать и отчима, чтобы завладеть их квартирами. Мать Артема и ее супруг заподозрили неладное, прошли обследование, но оно не определило причину недомогания. Медик порекомендовал супругам ехать в полицию. Те обратились в Следственный комитет России.
В ходе следствия мужчина заявлял, что не хотел отдавать деньги тем, у кого брал в долг. Он брал средства у бабушки, которая умерла после отравления морсом от внука.
На кадрах с выезда на места преступления мужчина признавался, как приносил домой бабушки и дяди коробки с морсом. В упаковки он добавлял яд, который в результате и привел к смерти пожилой женщины. В остальных случаях отрава добавлялась в соль.
В один день девушка Миссюры даже попала в больницу из-за проблем с почками, хотя ранее от нее жалобы на здоровье не поступали.
Фото: istock / sudok1
Признался в массовом отравленииИсточник недомогания целого семейства стал понятен после установки камеры видеонаблюдения в квартире, где проживали родители с сыном. В поле зрения попали случаи, когда молодой человек добавлял токсичные вещества в еду матери и отчима, а также приносил им еду и напитки с добавлением ядов.
Во время обысков правоохранители изъяли у молодого человека дихлорэтан — органическое соединение, которое используют для склейки пластмасс. У Артема были найдены и другие смертельно опасные химикаты.
В СК заявили, что во всех эпизодах преступлений он сознался. Во время проверок на месте преступлений он детально рассказал о своих деяниях.
«По факту покушения на убийство матери, отчима и дяди мужчине уже предъявлено обвинение, по остальным эпизодам будет предъявлено в ближайшее время. Во всех случаях обвиняемый угощал потерпевших заранее отравленным морсом либо подсыпал химикаты в пищевую соль и еду», — заявили в комитете.
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Вор, презирающий людейЗнакомые Артема отмечают, что он очень любил деньги и его несколько раз ловили на воровстве. Среди жертв были люди, у которых он брал в долг немаленькие суммы. Как сообщал StarHit, у Миссюры было пристрастие к азартным играм.
Когда в больнице оказалась его девушка, он взял на ее имя большой кредит.
«У него была одна пагубная страсть — деньги. Страсть безумная. Его ловили на воровстве, и он честно отвечал: "Когда вижу чужие деньги, мне кажется, что это мои"», — рассказывал журналистам один из знакомых мужчины.Артем мало работал, иногда подрабатывал репетитором по математике. В личном блоге он публиковал агрессивные записи с обвинениями каких-то людей в ничтожности.
Помимо этого, мужчина занимался бодибилдингом. В соцсетях он публиковал фото с демонстрацией своей мышечной массы.
Миссюре назначили комплексную психолого-психиатрическую судебную экспертизу, чтобы определить состояние его психического здоровья. Дополнительно проводится ряд комиссионных судебных медицинских и химических экспертиз.
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Алина Юрчак