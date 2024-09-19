Планировал убить еще больше ради наследства: новые подробности дела серийного отравителя из Балашихи

В подмосковной Балашихе 25-летний Артем Миссюра обвиняется в убийстве бабушки и друга, а также в отравлении еще семерых человек. От рук неадеквата пострадали его родители, девушка, сестра, дядя и еще два друга. В материале «Радио 1» расскажем подробности дела.