Бывший зэк изуродовал лицо ребенку горящей тряпкой на Урале

24 марта 2026, 14:24

В Свердловской области бросившего горящую тряпку в пасынка мужчину осудили

В Свердловской области 43-летнего жителя поселка Буланаш приговорили к трем годам колонии строгого режима по делу о причинении тяжелых ожогов пятилетнему пасынку. Об этом сообщили «Ленте.ру» в региональном управлении СК России.