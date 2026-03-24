Бывший зэк изуродовал лицо ребенку горящей тряпкой на Урале
В Свердловской области 43-летнего жителя поселка Буланаш приговорили к трем годам колонии строгого режима по делу о причинении тяжелых ожогов пятилетнему пасынку. Об этом сообщили «Ленте.ру» в региональном управлении СК России.
По данным следствия, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с сожительницей. Во время конфликта он взял на балконе тряпку, смочил ее ацетоном, поджег и бросил в ребенка. Мальчик получил термические ожоги лица, и его доставили в больницу. После лечения у него остались рубцы на лице и голове.
Суд признал мужчину виновным по делу об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, выразившемся в неизгладимом обезображивании лица малолетнего, с использованием предметов в качестве оружия. Свою вину он признал частично.
По информации E1.RU, ранее осужденный уже привлекался к уголовной ответственности.
Читайте также: