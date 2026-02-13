Достижения.рф

Бывшую фигуристку застрелили в популярном кафе

Экс-фигуристку сборной США Лайнхен ограбили и застрелили в кафе
Фото: iStock/AlessandroPhoto

Бывшую фигуристку сборной США застрелили в штате Миссури. Об этом пишет газета The New York Post со ссылкой на материалы дела.



Трагедия произошла утром 10 февраля в районе Тауэр-Гроув-Ист в городе Сент-Луис. В тот день 28-летняя Габриэль Лайнхен сидела в своей машине возле популярного кафе.

Камеры зафиксировали, как неизвестный в каске и жилете повышенной видимости подошел к девушке, приказал ей поднять руки и выстрелил в нее. Пострадавшую срочно доставили в больницу, но спасти ее не удалось.

По версии следствия, убийство совершил 58-летний Кит Ламон Браун в ходе вооруженного ограбления — он отобрал у жертвы банковские карты и водительские права. Уже на следующее утро подозреваемого задержали.

