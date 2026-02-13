Бывшую фигуристку застрелили в популярном кафе

13 февраля 2026, 17:55

Экс-фигуристку сборной США Лайнхен ограбили и застрелили в кафе

Фото: iStock/AlessandroPhoto

Бывшую фигуристку сборной США застрелили в штате Миссури. Об этом пишет газета The New York Post со ссылкой на материалы дела.