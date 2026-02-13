Достижения.рф

Десятки россиянок работали в притонах по всей России под руководством сутенеров

Организаторов сети притонов по всей России задержали в Чувашии и отдали под суд
В Чувашии под суд пойдут 19 человек по уголовному делу об организации сети притонов в разных регионах России. Об этом сообщили в Telegram-канале республиканского управления прокуратуры.



По версии следствия, участники группировки вовлекли 44 девушек и принуждали их работать в интим-салонах, действовавших в девяти регионах страны. Заведения маскировались под массажные салоны и центры «оздоровительных услуг».

Как утверждается, преступное сообщество работало с 2016 года. Следствие также считает, что обвиняемые легализовали порядка 40 млн рублей, полученных преступным путём.

Никита Кротов

