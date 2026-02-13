Десятки россиянок работали в притонах по всей России под руководством сутенеров

13 февраля 2026, 17:09

Организаторов сети притонов по всей России задержали в Чувашии и отдали под суд

Фото: istockphoto/unomat

В Чувашии под суд пойдут 19 человек по уголовному делу об организации сети притонов в разных регионах России. Об этом сообщили в Telegram-канале республиканского управления прокуратуры.