Дети провалились в колодец подземного паркинга в Москве
Двое мальчиков упали в колодец в подземном паркинге в Москве. Об этом сообщил телеграм-канал «360 ЧП» со ссылкой на источник.
До приезда спасателей детей достали медики. Один ребенок находится без сознания, второй — в состоянии средней тяжести. Пострадавшим девять и десять лет.
