Бывшую королеву красоты из Мексики убили в 27 лет

22 апреля 2026, 22:05

Бывшую королеву красоты из Мексики Каролину Флорес Гомес убили в 27 лет

Фото: istockphoto/pashapixel

27-летняя мексиканскую модель Каролину Флорес Гомес, получившую титул «Мисс Подростковая Вселенная» в 2017 году, обнаружили мёртвой в собственной квартире.





Тело девушки с огнестрельным ранением головы нашли в среду, 15 апреля. Об этом сообщает Reporte Indigo.



По данным местных правоохранителей, в момент трагедии в жилище находились муж погибшей и его мать — именно они сейчас числятся среди главных подозреваемых. Как уточняет Univision, особое внимание следствие уделяет свекрови Каролины, Эрике Марии.



В прокуратуре Мехико подтвердили факт происшествия и заявили, что расследование всех обстоятельств гибели бывшей королевы красоты продолжается.



