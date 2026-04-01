Горы посылок с маркетплейсов убили женщину

01 апреля 2026, 12:42

В Италии женщина задохнулась от посылок, которые были по всей квартире

В итальянской Вероне произошла трагедия — 57-летняя женщина погибла под завалами собственных покупок.





Как пишет La Repubblica, местная жительница страдала патологическим накопительством. Она бесконтрольно заказывала товары, которые годами скапливались в ее второй квартире.



Вечером, когда женщина не вернулась домой, ее партнер забил тревогу и обратился в полицию. Правоохранители обнаружили пропавшую по сигналу мобильного телефона — погибшая находилась в своем дополнительном жилье, куда имела доступ только сама хозяйка.



Вход в квартиру оказался заблокированным грудой нераспечатанных коробок и свертков. Когда спасателям удалось разобрать завал, под ним они нашли тело женщины. Согласно данным издания, она лежала на полу, раздавленная скопившимися за долгое время пакетами и задохнувшаяся под тяжестью множества полиэтиленовых упаковок.



По предварительной версии, в день происшествия почившая споткнулась у порога, а падая, задела гору вещей, которые обрушились на нее, не оставив шанса выбраться.



