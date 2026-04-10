В Индии трое мужчин изнасиловали и убили женщину
Трех мужчин задержали в Индии по подозрению в групповом изнасиловании и убийстве 35‑летней женщины. Тело погибшей обнаружили спрятанным внутри кровати в хостеле.
Как сообщает NDTV со ссылкой на местную полицию, жертва жила неподалеку и состояла в тайной связи с одним из задержанных по имени Дипак. При этом оба были в браке.
Трагедия произошла днем 7 апреля, когда женщина пришла в хостел и около часа провела в комнате с Дипаком. После его ухода хозяйка заведения заподозрила неладное и вызвала полицию. Прибывшие на место силовики обнаружили девушку мертвой со следами удушения и раной на лбу.
Помимо Дипака, под стражу взяли еще двоих мужчин, находившихся в хостеле в момент происшествия. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело, расследование продолжается.
