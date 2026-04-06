Раздели догола и сломали череп: студенты насмотрелись триллеров и убили человека

06 апреля 2026, 17:57

Студенты из Индии вдохновились криминальными сериалами и пошли на убийство

Трое молодых людей из Индии — 22-летний Арьян Шенде, 20-летний Ришаб Камбл и 19-летний Анудж Вагмаре — совершили спланированное убийство 44-летнего Сучиты Бходжапуре.





Как сообщает The Times Of India, студенты заранее разработали план, чтобы сделать преступление нераскрываемым. Инцидент произошел 2 апреля.



Злоумышленники заметили нетрезвого мужчину в его же автомобиле и предложили подвезти его до дома. В пути Анудж связался с женой Бходжапуре, которая, по данным следствия, отказалась забирать супруга в таком состоянии. Воспользовавшись моментом, парни свернули с маршрута, ограбили жертву, после чего нанесли мужчине смертельный удар камнем по голове, а затем раздели его догола. Тело они выбросили у обочины.



Старший офицер полиции отметил хладнокровие задержанных — они изъяли кошелек, телефоны и одежду, чтобы уничтожить улики. Один из фигурантов даже предложил обезобразить лицо погибшего, заявив, что «без лица его никто не узнает». Следователи назвали действия студентов шокирующими и крайне циничными.



