В Бурятии ребенок наелся стеклянной пыли от игрушки из Fix Price
В Бурятии ребенок наелся стеклянной пыли от игрушки, купленной в магазине Fix Price. Как оказалось, она была сделана из стекловолокна.
Инцидент случился в Улан-Удэ. Мама полуторагодовалого сына купила ему пластмассовую вертушку. Мальчик начал грызть палочку, после чего его рот покрылся черным налетом. Когда женщина начала его убирать, то заметила, что в ее руки впиваются стеклянные занозы.
«Шокированной девушке пришлось доставать их пинцетом. Обычно так себя ведут материалы, содержащие стекловолокно», — передает telegram-канал Shot.
Ребенку повезло и стекла не впились в область его рта. Как позже выяснилось, вертушка, которую купила мама, является садовой декорацией. При этом она лежала именно в отделе детских игрушек.