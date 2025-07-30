В Бурятии ребенок наелся стеклянной пыли от игрушки из Fix Price

30 июля 2025, 10:38

Фото: iStock/akiyoko

В Бурятии ребенок наелся стеклянной пыли от игрушки, купленной в магазине Fix Price. Как оказалось, она была сделана из стекловолокна.





Инцидент случился в Улан-Удэ. Мама полуторагодовалого сына купила ему пластмассовую вертушку. Мальчик начал грызть палочку, после чего его рот покрылся черным налетом. Когда женщина начала его убирать, то заметила, что в ее руки впиваются стеклянные занозы.





«Шокированной девушке пришлось доставать их пинцетом. Обычно так себя ведут материалы, содержащие стекловолокно», — передает telegram-канал Shot.