«Задушил и сжёг»: В Тульской области задержали мужчину, который 12 лет назад убил пасынка
В городе Донском Тульской области задержали мужчину, который в январе 2013 года убил своего 22-летнего пасынка. Подробности сообщает СУ СК России по региону.
По версии следствия, между молодым человеком и его отчимом произошёл конфликт из-за раздела имущества. Спор перешёл в драку, в ходе которой мужчина набросился на пасынка и с силой сдавил ему шею. Парень умер от асфиксии, а убийца сжёг его тело и уничтожил останки, чтобы скрыть все следы преступления.
По факту пропажи парня было возбуждено уголовное дело. Однако из-за отсутствия улик его приостановили. Лишь в 2025 году следователи вернулись к данному делу и «вышли» на отчима, который признал свою вину под давлением доказательств и подробно рассказал о событиях 12-летней давности.
Преступнику предъявлено обвинение по статье «Убийство». Он заключён под стражу, а расследование продолжается.
Читайте также: