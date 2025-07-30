«Задушил и сжёг»: В Тульской области задержали мужчину, который 12 лет назад убил пасынка

30 июля 2025, 10:44

В Донском задержали мужчину по подозрению в убийстве пасынка 12 лет назад

Фото: Istock/Alexander_Supertramp

В городе Донском Тульской области задержали мужчину, который в январе 2013 года убил своего 22-летнего пасынка. Подробности сообщает СУ СК России по региону.