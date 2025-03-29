Вика Цыганова посчитала несправедливым выселение Полины Лурье из квартиры Ларисы Долиной

Вика Цыганова (фото: Telegram @vika_tsyganova63)
Лариса Долина через суд вернула себе квартиру, которую в прошлом году продала по заданию мошенников. При этом покупательница Полина Лурьев осталась без денег и приобретённой недвижимости.
При этом Вика Цыганова заявила, что такое решение суда несправедливо и даже опасно.
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«Это не просто несправедливо, это может открыть новую эру мошенничества. Ведь теперь можно совершать сделки „в состоянии аффекта“, брать деньги с покупателей и потом признавать соглашения недействительными через суд», – написала певица в своём Telegram-канале.Как накануне сообщил юрист, глава столичного Центра правопорядка Александр Хаминский в беседе с РИА Новости, решением суда Долину обязали вернуть 112 миллионов рублей Лурье.
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Анастасия Чинкова