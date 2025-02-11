Бывшую участницу «Дома-2» Оксану Аплекаеву изнасиловали после её смерти в морге: показания санитара и странные обстоятельства гибели

Оксана Аплекаева (Фото: ВКонтакте @id2194101)
Журналисты раскрыли новые детали громкого дела об убийстве 31-летней звезды телестройки. Сообщается, что над телом Оксаны Аплекаевой, погибшей в 2008 году, произошло надругательство в морге. Подозреваемого задержали, но вскоре отпустили.
Когда и при каких обстоятельствах произошло убийство Оксаны Аплекаевой? Есть ли какие-либо новые доказательства или свидетельства, связанные с этим делом? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Оксана была обнаружена задушенной, это загадочное убийство породило множество версий — от нападения маньяка до действий целой банды злоумышленников. Вдобавок, перед своей смертью девушка получала угрозы в Интернете, что добавляло мрачные оттенки к уже запутанному делу.
Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть Аплекаевой наступила от механической асфиксии. Было возбуждено уголовное дело по статье «убийство», правоохранительные органы начали активные поиски ответов на вопросы.
Правоохранительные органы подняли старые незавершенные дела и провели повторную экспертизу с применением современных технологий. Как сообщают корреспонденты, Александру может грозить ответственность за это преступление. Первоначально его задержали, но потом отпустили.
Он подчеркнул, что после этого между ним и женой возникли проблемы в отношениях — она ушла и изменила номер телефона, который у нее был на протяжении более 10 лет.
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Угрозы в интернете и нападение маньякаВ 2008 году мир шоу-бизнеса потрясла трагическая новость о смерти 31-летней Оксаны Аплекаевой, бывшей участницы популярного проекта «Дом-2». В конце августа ее тело было найдено на трассе между Ригой и Москвой, а причины гибели вскоре стали предметом обсуждений и слухов.
Оксана была обнаружена задушенной, это загадочное убийство породило множество версий — от нападения маньяка до действий целой банды злоумышленников. Вдобавок, перед своей смертью девушка получала угрозы в Интернете, что добавляло мрачные оттенки к уже запутанному делу.
Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть Аплекаевой наступила от механической асфиксии. Было возбуждено уголовное дело по статье «убийство», правоохранительные органы начали активные поиски ответов на вопросы.
Фото: iStock/Aleksandra Nigmatulina
Детали случившегося29 августа 2008 года Оксана покинула автомобильный салон, где работала моделью, вместе с молодым человеком, с которым, предположительно, познакомилась на работе. С тех пор о ней не было никаких вестей. Подруга Ольга, с которой она снимала квартиру, забила тревогу и обратилась в правоохранительные органы. Тело девушки было найдено водителями-дальнобойщиками, но отсутствие документов усложняло процесс опознания. Установить причины смерти удалось лишь спустя неделю.
Шоу помогло ей в жизниОксана родилась 12 июня 1977 года в Уфе и училась в финансово-экономической школе. В марте 2005 года она пришла на проект «Дом-2», где провела 75 дней. Позже она отмечала, что участие в реалити-шоу «помогло ей в жизни». Однако никто не мог предсказать, что ее жизнь закончится столь трагично и загадочно, оставив после себя множество вопросов.
Изнасиловали после смертиНедавно стало известно о шокирующем событии: Аплекаеву изнасиловали после её смерти. Эта информация появилась в Telegram-канале, созданном одним из крупных средств массовой информации. Установлено, что в ходе расследования были обнаружены образцы биоматериала, принадлежащие судмедэксперту Александру, который на тот момент работал в морге Истры.
Фото: iStock/tiero
Правоохранительные органы подняли старые незавершенные дела и провели повторную экспертизу с применением современных технологий. Как сообщают корреспонденты, Александру может грозить ответственность за это преступление. Первоначально его задержали, но потом отпустили.
«Я во всем признался. Против науки не попрешь. Мне пришлось уволиться с работы по собственному желанию. Нового места я не могу найти уже больше трех месяцев», — заявил Александр.
Он подчеркнул, что после этого между ним и женой возникли проблемы в отношениях — она ушла и изменила номер телефона, который у нее был на протяжении более 10 лет.
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Дарья Осипова