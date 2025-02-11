Бывшую участницу «Дома-2» Оксану Аплекаеву изнасиловали после её смерти в морге: показания санитара и странные обстоятельства гибели

В эфире программы «Малахов» расследуется резонансные дело последних дней: бывший мэр Самары Виктор Тархов и его супруга, по всей видимости, убиты собственной внучкой. Кто стоит за исчезновением Виктора Тархова и его жены, а также может ли семейная пара находиться за границей расскажет «Радио 1».