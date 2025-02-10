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Юра Борисов в образе Пушкина раздавал розы в метро Москвы

Юра Борисов (Фото: РИА Новости/ Максим Блинов)

Юра Борисов (Фото: РИА Новости/ Максим Блинов)

Актер Юра Борисов появился в столичном метро в образе писателя Александра Пушкина, сообщила заместитель начальника Мосметро Юлия Темникова в Teлеграм-канале.
Российский актер раздавал розы пассажирам метрополитена на станции «Пушкинская».

«Кого только не встретишь в московском метро! А вы кого раньше узнали на фото: Александра Сергеевича или Юру Борисова?» — обратила внимание Юлия Темникова.



Юра Борисов исполнил роль известного писателя в картине Феликса Умарова «Пророк. История Александра Пушкина». В фильме рассказывается о жизни «солнца русской поэзии» от лицейских дней до последней дуэли. В съемках приняли участие Алена Долголенко (Наталья Гончарова), Роман Васильев (Константин Данзас), Илья Виногорский (Иван Пущин), Аня Чиповская (графиня Елизавета Воронцова), Светлана Ходченкова (княгиня Авдотья Голицына), Сергей Гилев (Александр Бенкендорф), Флориан Десьендра (Жорж Дантес).



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#актёр
#цветы
«Мой новый малыш за 14 миллионов»: Виктория Боня купила роскошный Porsche. ​Откуда у звезды «Дома-2» ​богатство на жизнь в Монако?
Виктория Боня опубликовала видео с покупкой Porsche не девешле 14 миллионов
11 февраля 2025, 01:40

Виктория Боня (Фото: скриншот видео Instagram* @victoriabonya)

Виктория Боня вновь привлекла внимание публики постом в соцсетях. Звезда «Дома-2» показала фанатам новое приобретение — электрокар Porsche Taycan за 14 миллионов рублей, назвав его своим «новым малышом». Но это лишь верхушка айсберга: за кадром — жизнь в Монако, воспитание дочери и миллионы, которые Боня зарабатывает на рекламе, превращая каждый пост в золото.

Роскошь как стиль жизни

В своём Instagram* Виктория выложила видео, где с улыбкой подписывает договор купли-продажи и уезжает из салона на сверкающем чёрном Porsche.

«Пантера для пантеры! Очень идет», — написали поклонники, сравнивая её с хищницей.
Дизайнер Philipp Plein, друг Бони, оставил под постом сердечко, а другие подписчики засыпали звезду комплиментами.

Не обошлось и без «критики»: подруга Бони Алена Водонаева посмеялась над выложенным видео из автосалона, где консультант презентовал Porsche. Боня назвала мужчину очень симпатичным — настолько, что сосредоточиться на его словах о машине было невозможно.

Но как звезда «Дома-2» позволяет себе подобные траты? Боня не скрывает: её доходы — это реклама (до 2 млн рублей за один сторис), собственные бренды кепок и косметики, а также сотрудничество с международными компаниями.

Виктория Боня (Фото: скриншот видео Instagram* @victoriabonya)

«Я стала мегапопулярной после пластики — и теперь каждая публикация окупает потраченные на операцию деньги», — поделилась она.

Дочь, лошади в подарок и бывший — миллионер

Жизнь в Монако Виктория делит между роскошными покупками и воспитанием дочери Анджелины, которую она родила от богатого наследника Smurfit Kappa Group Алекса Смерфита.

После расставания пары девочка осталась с отцом, но Боня уверяет: Анджелина ни в чём не нуждается. Папа покупает ей лошадей, мама — всё остальное.

«Сначала у нее была небольшая лошадь, как пони, для тренировки. Но ребенок растет, и сейчас она будет смотреть другую лошадь. Не могу сказать, что мы сильно балуем дочь, но я думаю, что, конечно, очень хорошо, если ребенок будет знать счет деньгам и ценность того, что он тратит», — передает ее слова «СтарХит».
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«Дай бог всем такого же вайба»: Валентина Иванова показала фото с Тимати из Франции
10 февраля 2025, 21:59

Тимати и Валентина Иванова (Фото: Инстаграм* @halfbloodval)

Модель Валентина Иванова опубликовала свежие фотографии с рэпером Тимати. В личном блоге возлюбленная артиста поделилась несколькими роскошными кадрами с романтической поездки во Францию. Поклонники пришли в полный восторг от кадров.
«Самая стильная и красивая пара», «Первый раз хвалю выбор Тимати. Очень клевая», «Ну это просто огонь», «Дай бог всем такого же вайба», «Красивая пара. Две шикарные личности», — подчеркнули подписчики в комментариях под постом Валентины.

Некоторые фанаты отметили, что она на этих кадрах выглядит особенно роскошно.

В других своих публикациях Иванова писала, что у нее в архиве много фотографий с поездки.

«Париж — город любви, французских поцелуев и хрустящих круассанов», — обратила внимание возлюбленная Тимати.

Ранее сообщалось, что турецкий актер Бурак Озчивит прилетел в РФ для участия в двух концертах. Он сфотографировался в шапке-ушанке.

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#париж
#поездки
#франция
#отношения
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«Мне очень больно и очень плохо»: Алёна Водонаева вспоминает погибшего на СВО жениха
10 февраля 2025, 21:56

Алёна Водонаева и Антон Коротков (фото: Telegram @Avodonaeva)

Сегодня стало известно о гибели в зоне СВО бывшего возлюбленного Алёны Водонаевой Антона Короткова. В своём Telegram-канале телеведущая опубликовала большой пост, в котором рассказала о своих чувствах и отношениях с бывшим.
«Мне очень больно и очень плохо. Моя мама весь день плачет, мои родители хорошо знали Антона, прекрасно к нему относились», – написала Водонаева.
Она вспомнила, что отношения с Коротковым у неё складывались непросто. Пара часто ссорилась, ревновала и постоянно что-то выясняла. В итоге они очень тяжело расставались, при этом продолжая любить друг друга. После этого Алёна и Антон не общались, а журналистка, к тому же, назло ему вышла замуж.

Водонаева отметила, что их отношения начались в 2015 году. Это была любовь с первого взгляда, романтика и драма. В июне того же года девушка забеременела, что невероятно осчастливило возлюбленных. Однако беременность оказалась внематочной и телеведущей удалили единственную трубу, из-за чего она больше никогда не сможет иметь детей.

Коротков сделал предложение Водонаевой. Свадьбу назначили на красивую дату 17.07.2017, однако в 2016 году они расстались.

«Светлая память», – написала в заключение Водонаева.
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#память
#отношения
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#беременность
#смерть
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Блейк Лайвли и Тейлор Свифт больше не подруги
10 февраля 2025, 21:34

Блейк Лайвли (Фото: Инстаграм* @blakelively)

Американская актриса Блейк Лайвли перестала общаться с близкой подругой, певицей Тейлор Свифт, сообщило издание Daily Mail.
Уточнялось, что Блейк не было в люксовой ложе «Супербоула – 2025», откуда Тейлор обычно смотрит за игрой возлюбленного Трэвиса Келси. Обычно исполнительница хита «Shake it off» отдыхает там со своими близкими людьми. Раньше Лайвли была в их числе.

При этом инсайдеры издания отметили, что Блейк не посетила мероприятие не только потому, что ее не пригласили. Актриса в принципе ограничила свои выходы в свет после скандала с режиссером Джастином Бальдони.

Стоит напомнить, что конфликт между Джастином Бальдони и Блейк Лайвли начался на съемках картины «Все закончится на нас». В декабре артистка подала в суд на постановщика и обвинила его в сексуальных домогательствах, клевете. После этого селебрити стали публиковать встречные иски против друг друга.

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#актриса
#певица
#сша
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«Удостоился огромной чести»: Станислав Садальский рассказал, что Алла Пугачёва добавила его в друзья
10 февраля 2025, 21:26

Алла Пугачёва (фото: Instagram** @alla_orfey)

Актёр Станислав Садальский поделился, что певица Алла Пугачёва добавила его в друзья в соцсетях. Действительно, в числе его 130 тысяч подписчиков есть и артистка.
Садальский написал в личном блоге, что удостоился большой чести быть принятым в друзья Пугачёвой, которую он «никогда не предавал и не предаст».

Станислав Садальский (фото: ​РИА Новости/Александр Натрускин)

Свои слова актёр сопроводил фотографией в фуражке и песней Примадонны под названием «И исчезнет грусть».

«Дай мне, Боже, чуть побольше счастья и любви. И друзей хороших тоже, чтоб не подвели», – поётся в композиции.
Поклонники принялись поздравлять артиста, а некоторые отметили, что «это ответственность». Садальскому указали на то, что теперь будет не так удобно говорить о Максиме Галкине* плохие вещи. «Или же вы останетесь до конца честным и принципиальным?», – уточнили у артиста.

Также в соцсетях указали на тонкий сарказм в посте Садальского о подписке Пугачёвой.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
**запрещён в РФ
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