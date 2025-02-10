Юра Борисов в образе Пушкина раздавал розы в метро Москвы

Юра Борисов (Фото: РИА Новости/ Максим Блинов)
Актер Юра Борисов появился в столичном метро в образе писателя Александра Пушкина, сообщила заместитель начальника Мосметро Юлия Темникова в Teлеграм-канале.
Российский актер раздавал розы пассажирам метрополитена на станции «Пушкинская».
Юра Борисов исполнил роль известного писателя в картине Феликса Умарова «Пророк. История Александра Пушкина». В фильме рассказывается о жизни «солнца русской поэзии» от лицейских дней до последней дуэли. В съемках приняли участие Алена Долголенко (Наталья Гончарова), Роман Васильев (Константин Данзас), Илья Виногорский (Иван Пущин), Аня Чиповская (графиня Елизавета Воронцова), Светлана Ходченкова (княгиня Авдотья Голицына), Сергей Гилев (Александр Бенкендорф), Флориан Десьендра (Жорж Дантес).
Читайте также:
У Юры Борисова есть младший брат: как он выглядит и чем занимается
Дима Билан о танце Юры Борисова под его песню: «Есть в нем какая-то непосредственность»
На съемках «Аноры» Юра Борисов приобщал своих иностранных коллег к русской музыке — видео
«Кого только не встретишь в московском метро! А вы кого раньше узнали на фото: Александра Сергеевича или Юру Борисова?» — обратила внимание Юлия Темникова.
Юра Борисов исполнил роль известного писателя в картине Феликса Умарова «Пророк. История Александра Пушкина». В фильме рассказывается о жизни «солнца русской поэзии» от лицейских дней до последней дуэли. В съемках приняли участие Алена Долголенко (Наталья Гончарова), Роман Васильев (Константин Данзас), Илья Виногорский (Иван Пущин), Аня Чиповская (графиня Елизавета Воронцова), Светлана Ходченкова (княгиня Авдотья Голицына), Сергей Гилев (Александр Бенкендорф), Флориан Десьендра (Жорж Дантес).
Читайте также:
У Юры Борисова есть младший брат: как он выглядит и чем занимается
Дима Билан о танце Юры Борисова под его песню: «Есть в нем какая-то непосредственность»
На съемках «Аноры» Юра Борисов приобщал своих иностранных коллег к русской музыке — видео
Ольга Енгалычева