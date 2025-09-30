Бывшую учительницу осудили за секс с 11-летним учеником

30 сентября 2025, 15:46

NYP: в США бывшей учительнице дали 10 лет тюрьмы за соблазнение ученика

Фото: iStock/alexeyrumyantsev

В США бывшая учительница отсидит 10 лет в тюрьме за секс с 11-летним учеником. Об этом пишет газета New York Post.