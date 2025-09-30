Бывшую учительницу осудили за секс с 11-летним учеником
В США бывшая учительница отсидит 10 лет в тюрьме за секс с 11-летним учеником. Об этом пишет газета New York Post.
34-летняя Элли Бардфилд несколько месяцев переписывалась с подростком в Snapchat. Там же они обменивались откровенными фотографиями. Кроме того, женщина перевела мальчику около 700 долларов через приложение CashApp. Инцидент с насилием произошел во время одной из ночевок подростка в доме американки. Она приглашала школьника к себе под видом «дружеских визитов».
Через некоторое время мать пострадавшего заметила странности в его поведении. Проверив телефон сына, она нашла денежные переводы от педагога. В то время та работала в школах Декейтера. Откровенно поговорив с родительницей, мальчик признался, что вступал с женщиной в интимную связь.
Изначально Бардфилд подозревали в груминге, когда взрослый выстраивает доверительные отношения с ребенком с целью совращения. Во время допроса она пошла на сделку со следствием и созналась в тесных контактах со школьником.
Американку включат в реестр сексуальных преступников и установят за ней надзор от трех лет до конца жизни. Суд также рекомендовал ей пройти курс психиатрического лечения в тюрьме.
